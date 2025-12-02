Новий Android-смартфон отримав 99,99% позитивних відгуків
Творці бенчмарка AnTuTu опублікували черговий рейтинг за листопад 2025 року. Цього разу в списку смартфони на базі Android, якими користувачі виявилися задоволені найбільше. Дані збирали тільки на китайському ринку.
Рейтинг очолив Nubia Z80 Ultra з вражаючим показником 99,99% позитивних відгуків. Його успіх фахівці пов’язують з топовими технічними характеристиками (чип Snapdragon 8 Elite Gen5, акумулятор 7200 мАг, 35-міліметрова камера) та унікальним зовнішнім виглядом: телефон не має жодних вирізів або отворів на екрані.
Друге і третє місця посіли пристрої Huawei — Mate 70 RS Ultimate і Mate 70 Pro+. Ними задоволені 98,46% власників. У десятці, крім інших, можна побачити Oppo K13 Turbo 5G, Huawei Mate 70 Pro, Realme GT 8 Pro, Honor 400 Pro, OnePlus Ace 6 і Oppo Find X8 Ultra. На останньому місці розташувався Galaxy S24+. Телефоном задоволені 94% користувачів.
Тим часом Xiaomi 15S Pro, який раніше посідав перше місце, у рейтингу AnTuTu за листопад узагалі випав із десятки найкращих, що свідчить про помітну зміну вподобань користувачів.
