0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Новий Android-смартфон отримав 99,99% позитивних відгуків

Фондовий ринок
126
Новий Android-смартфон отримав 99,99% позитивних відгуків
Новий Android-смартфон отримав 99,99% позитивних відгуків
Творці бенчмарка AnTuTu опублікували черговий рейтинг за листопад 2025 року. Цього разу в списку смартфони на базі Android, якими користувачі виявилися задоволені найбільше. Дані збирали тільки на китайському ринку.
Рейтинг очолив Nubia Z80 Ultra з вражаючим показником 99,99% позитивних відгуків. Його успіх фахівці пов’язують з топовими технічними характеристиками (чип Snapdragon 8 Elite Gen5, акумулятор 7200 мАг, 35-міліметрова камера) та унікальним зовнішнім виглядом: телефон не має жодних вирізів або отворів на екрані.
Друге і третє місця посіли пристрої Huawei — Mate 70 RS Ultimate і Mate 70 Pro+. Ними задоволені 98,46% власників. У десятці, крім інших, можна побачити Oppo K13 Turbo 5G, Huawei Mate 70 Pro, Realme GT 8 Pro, Honor 400 Pro, OnePlus Ace 6 і Oppo Find X8 Ultra. На останньому місці розташувався Galaxy S24+. Телефоном задоволені 94% користувачів.
Новий Android-смартфон отримав 99,99% позитивних відгуків
Тим часом Xiaomi 15S Pro, який раніше посідав перше місце, у рейтингу AnTuTu за листопад узагалі випав із десятки найкращих, що свідчить про помітну зміну вподобань користувачів.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems