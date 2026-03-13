Volkswagen скорочує майже 50 000 робочих місць у Німеччині Сьогодні 05:23 — Технології&Авто

Прибуток німецького автогіганта Volkswagen у 2025 році зменшився на 44% порівняно з попереднім роком через високі мита в США та витрати дочірньої компанії Porsche, через що концерн планує скоротити 50 тис. робочих місць у Німеччині до 2030 року.

Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit з посиланням на оприлюднені фінансові результати Volkswagen.

Причини падіння прибутку

«Прибуток німецького автовиробника Volkswagen минулого року впав майже вдвічі. Порівняно з попереднім роком чистий прибуток концерну після сплати податків у 2025 році знизився приблизно на 44% - з 12,4 млрд євро до 6,9 млрд євро», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що останній квартал року для Volkswagen пройшов краще, ніж попередні місяці. У третьому кварталі концерн ще зазнав збитків у понад 1 млрд євро.

«Головною причиною падіння прибутку стали високі витрати дочірньої компанії Porsche AG. Ця компанія змінила стратегію і вирішила довше використовувати двигуни внутрішнього згоряння, що виявилося дорожчим, ніж планувалося. Ці додаткові витрати вплинули на весь концерн Volkswagen. Крім того, бізнес серйозно постраждав від високих мит у США», — зазначає видання.

За окремими оцінками, зміна стратегії Porsche коштувала концерну майже 5 млрд євро, а американські мита — близько 3 млрд євро.

На цьому тлі у Volkswagen оголосили про скорочення робочих місць. «До 2030 року у всьому концерні Volkswagen в Німеччині буде скорочено близько 50 тисяч робочих місць», — написав голова правління Олівер Блюме в листі до акціонерів.

Укрінформ За матеріалами:

