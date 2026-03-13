0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Volkswagen скорочує майже 50 000 робочих місць у Німеччині

Технології&Авто
54
Volkswagen скорочує майже 50 000 робочих місць у Німеччині
Volkswagen скорочує майже 50 000 робочих місць у Німеччині
Прибуток німецького автогіганта Volkswagen у 2025 році зменшився на 44% порівняно з попереднім роком через високі мита в США та витрати дочірньої компанії Porsche, через що концерн планує скоротити 50 тис. робочих місць у Німеччині до 2030 року.
Про це повідомляє німецьке видання Die Zeit з посиланням на оприлюднені фінансові результати Volkswagen.

Причини падіння прибутку

«Прибуток німецького автовиробника Volkswagen минулого року впав майже вдвічі. Порівняно з попереднім роком чистий прибуток концерну після сплати податків у 2025 році знизився приблизно на 44% - з 12,4 млрд євро до 6,9 млрд євро», — йдеться у матеріалі.
Зазначається, що останній квартал року для Volkswagen пройшов краще, ніж попередні місяці. У третьому кварталі концерн ще зазнав збитків у понад 1 млрд євро.
Читайте також
«Головною причиною падіння прибутку стали високі витрати дочірньої компанії Porsche AG. Ця компанія змінила стратегію і вирішила довше використовувати двигуни внутрішнього згоряння, що виявилося дорожчим, ніж планувалося. Ці додаткові витрати вплинули на весь концерн Volkswagen. Крім того, бізнес серйозно постраждав від високих мит у США», — зазначає видання.
За окремими оцінками, зміна стратегії Porsche коштувала концерну майже 5 млрд євро, а американські мита — близько 3 млрд євро.
На цьому тлі у Volkswagen оголосили про скорочення робочих місць. «До 2030 року у всьому концерні Volkswagen в Німеччині буде скорочено близько 50 тисяч робочих місць», — написав голова правління Олівер Блюме в листі до акціонерів.
За матеріалами:
Укрінформ
Volkswagen
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems