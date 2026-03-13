Revolut отримав повну банківську ліцензію у Великій Британії Сьогодні 04:14 — Фондовий ринок

Клієнти з активними рахунками у Великій Британії будуть переведені автоматично

Фінтех-компанія Revolut отримала повну банківську ліцензію у Великій Британії та тепер діє як Revolut Bank UK Ltd. Це дає можливість компанії відкривати банківські рахунки та приймати депозити клієнтів у Великій Британії, підпорядковуючись регуляторним вимогам Управління пруденційного регулювання (PRA) та Управління з фінансової поведінки (FCA).

Про це сказано в повідомленні Revolut.

Завдяки новому статусу депозити клієнтів Revolut у Великій Британії будуть захищені Схемою компенсації фінансових послуг (FSCS) до 120 000 фунтів стерлінгів на особу.

Протягом наступних місяців відповідні клієнтські рахунки будуть переведені на банківські рахунки Revolut Bank UK Ltd. Після цього вони отримають доступ до розширених банківських функцій.

Що змінюється для клієнтів

Після отримання банківської ліцензії в Великій Британії депозити клієнтів Revolut, включно з поточними рахунками, рахунками для дітей і підлітків, спільними рахунками та Pockets, будуть захищені Схемою компенсації фінансових послуг (FSCS) до 120 000 фунтів стерлінгів на особу.

Що стосується страхування подорожей, номери групових полісів будуть оновлені, проте умови страхового захисту залишаться без змін. При цьому реквізити поточних рахунків, такі як номер рахунку, IBAN, BIC та сортувальний код, залишаються незмінними.

Читайте також Revolut попередив українців про закриття рахунків

Також без змін залишаються функціональність додатку Revolut та доступ до історії транзакцій. Платні тарифні плани та інші продукти компанії, включно з торгівлею акціями, криптовалютами та товарами, продовжуватимуть працювати через існуючі підрозділи Revolut.

Клієнти з активними рахунками у Великій Британії будуть переведені автоматично. Revolut попереджає про потенційне шахрайство: зміни відбуватимуться тільки через офіційний додаток або електронну пошту компанії. Клієнти можуть закрити рахунок у будь-який момент, якщо не бажають переходити.

Читайте також НБУ прокоментував рішення Revolut закрити рахунки українців

Після переходу Revolut Bank UK Ltd стане контролером персональних даних клієнтів, а на рахунки поширюватимуться нові умови та положення. Подати скаргу можна через чат у додатку або до Служби фінансового омбудсмена у разі невирішення проблеми протягом 8 тижнів.

Нагадаємо, в лютому 2025 року Revolut оголосив про запуск в Україні. Але вже у квітні 2025-го реєстрація нових клієнтів в Україні зупинилась через невідповідність діяльності компанії вимогам Національного банку.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.