Revolut попередив українців про закриття рахунків Сьогодні 10:00

Revolut попередив українців про закриття рахунків

Британський необанк Revolut попередив всіх клієнтів з України, що вже за 60 днів, з 22 лютого 2026 року буде вимушений закрити їхні рахунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство « Інтерфакс-Україна ».

«Згідно з місцевими нормами, ми з прикрістю повідомляємо, що більше не зможемо надавати наші послуги мешканцям України», — йдеться у повідомленнях, які банк розіслав українським користувачам.

Що це означає

Протягом 60 днів українці ще зможуть користуватися рахунками, але після 22 лютого 2026 року залишок з рахунку можна буде забрати лише через зовнішній банківський переказ.

Після цього користувачі не матимуть можливості поповнювати рахунок, оплачувати товари чи послуги карткою, знімати готівку в банкоматах.

Українцям також порадили завантажити виписки зі своїх рахунків, оскільки в майбутньому вони можуть їм знадобитися.

«Хоча наразі ми не можемо надавати послуги мешканцям України, ми залишаємося відданими ідеї зробити їх доступними в майбутньому і повідомимо про зміни, якщо ситуація зміниться», — зазначає Revolut.

Що відомо про Revolut

Як ми повідомляли раніше, Revolut — британський необанк, який працює без фізичних відділень. Наприклад, як український monobank. Користувачі можуть виконувати різноманітні фінансові операції через застосунок без обмежень, притаманних традиційним банківським установам.

Revolut поки не має ліцензії в Україні, і саме з цим пов’язані обмеження використання послугами необанку. Громадяни нашої країни могли відкрити рахунок до повномасштабного вторгнення рф у 2022 році та від кінця 2024-го, коли розпочалося бета-тестування застосунку.

На початку квітня Revolut припинив реєстрацію нових користувачів в Україні. Ймовірно, причиною стала відсутність ліцензії Нацбанку на діяльність в країні.

Пізніше, вже у серпні 2025 року, глава НБУ Андрій Пишний розповів , що регулятор та фінтех-компанія Revolut, яка мала намір вийти на український ринок, ведуть діалог щодо можливості її роботи в Україні.

