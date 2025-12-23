Revolut попередив українців про закриття рахунків
Британський необанк Revolut попередив всіх клієнтів з України, що вже за 60 днів, з 22 лютого 2026 року буде вимушений закрити їхні рахунки.
«Згідно з місцевими нормами, ми з прикрістю повідомляємо, що більше не зможемо надавати наші послуги мешканцям України», — йдеться у повідомленнях, які банк розіслав українським користувачам.
Що це означає
Протягом 60 днів українці ще зможуть користуватися рахунками, але після 22 лютого 2026 року залишок з рахунку можна буде забрати лише через зовнішній банківський переказ.
Після цього користувачі не матимуть можливості поповнювати рахунок, оплачувати товари чи послуги карткою, знімати готівку в банкоматах.
Українцям також порадили завантажити виписки зі своїх рахунків, оскільки в майбутньому вони можуть їм знадобитися.
«Хоча наразі ми не можемо надавати послуги мешканцям України, ми залишаємося відданими ідеї зробити їх доступними в майбутньому і повідомимо про зміни, якщо ситуація зміниться», — зазначає Revolut.
Що відомо про Revolut
Як ми повідомляли раніше, Revolut — британський необанк, який працює без фізичних відділень. Наприклад, як український monobank. Користувачі можуть виконувати різноманітні фінансові операції через застосунок без обмежень, притаманних традиційним банківським установам.
Revolut поки не має ліцензії в Україні, і саме з цим пов’язані обмеження використання послугами необанку. Громадяни нашої країни могли відкрити рахунок до повномасштабного вторгнення рф у 2022 році та від кінця 2024-го, коли розпочалося бета-тестування застосунку.
На початку квітня Revolut припинив реєстрацію нових користувачів в Україні. Ймовірно, причиною стала відсутність ліцензії Нацбанку на діяльність в країні.
Пізніше, вже у серпні 2025 року, глава НБУ Андрій Пишний розповів, що регулятор та фінтех-компанія Revolut, яка мала намір вийти на український ринок, ведуть діалог щодо можливості її роботи в Україні.
