У НБУ зробили заяву щодо роботи Revolut в Україні — Finance.ua

У НБУ зробили заяву щодо роботи Revolut в Україні
НБУ та фінтех-компанія Revolut, яка мала намір вийти на український ринок, ведуть діалог щодо можливості її роботи в Україні.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.
Уникаючи деталей, Пишний зазначив, що будь-які фінансові чи платіжні послуги, які надаються в межах зони відповідальності НБУ, повинні пройти відповідну авторизацію і процедуру ліцензування.
«Я відзначу, що компанія Revolut абсолютно сприймає позицію Національного банку в цьому питанні. Між нашими командами відбувається відповідний наглядовий діалог. Я не буду вдаватися в деталі його перебігу, але можу сказати, що робота триває, і я наразі не бачу якихось тривожних сигналів», — додав він.
Голова НБУ зазначив, що наразі є спільне розуміння того, що, працюючи в межах мандату Національного банку, будь-який учасник ринку повинен пройти усі необхідні ліцензійні процедури, отримати ліцензійні схвалення і дотримуватися законодавства, зокрема і про захист прав споживачів.
«Давайте дамо нашим командам можливість належним чином відпрацювати», — резюмував Пишний.
