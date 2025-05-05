Revolut веде перемовини з НБУ про отримання банківської ліцензії — Finance.ua

Revolut веде перемовини з НБУ про отримання банківської ліцензії Сьогодні 15:30 — Фінтех і Картки

Revolut веде перемовини з НБУ про отримання банківської ліцензії

Фінтех-сервіс Revolut веде перемовини з Національним банком України про отримання банківської ліцензії.

Про це в інтерв’ю NV Бізнес розповів заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

«Ми ведемо діалог із Revolut, і вони заявили про намір отримати банківську ліцензію. Також комунікуємо з європейськими регуляторами щодо необхідності їх ліцензування для надання послуг українським резидентам», — сказав Олійник.

Представник НБУ додав, що регулятор зацікавлений у виході Revolut і Wise на український ринок. Але вихід має відбутися в межах законодавчих і регуляторних вимог.

Подальший розвиток таких сервісів має відповідати українському законодавству та нормативній базі.

Довідка Finance.ua:

на початку лютого компанія Revolut офіційно оголосила про початок роботи в Україні. Фінустанова планує отримати банківську ліцензію в Україні;

українські банкіри відреагували на таку подію. Голова правління UnexBank Іван Світек розповів, що він вже давно користується цим банком, але, на його думку, початок роботи Revolut мало вплине на Україну. Зі свого боку заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн вважає, що дуже добре, коли такі технологічні компанії заходять на ринок, навіть поки в обмеженому функціоналі;

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