Як відкрити та поповнювати картки Revolut — Finance.ua

Як відкрити та поповнювати картки Revolut Сьогодні 09:03 — Особисті фінанси

Як відкрити та поповнювати картки Revolut

Відкрити рахунок у необанку можна одразу після реєстрації та верифікації. Підтвердження особистості можливе через «Дію».

Одразу після реєстрації відкривається рахунок у євро. Користувач може оформити віртуальну картку безкоштовно. Перша фізична також безоплатна, але стягується вартість за доставлення. Перевипуск коштує 6 євро.

Поповнення рахунку можливе у доларах США та євро, а от з гривневих карток зробити переказ не вийде. Перша транзакція відбувається без комісії.

Є чотири основні способи поповнення балансу в Revolut.

Платежі P2P, тобто здійснення переказу одним користувачем іншому. Apple Pay або Google Pay, тобто транзакції за допомогою систем мобільних платежів. Перекази з карток українських банків. Банківські перекази, зокрема міжнародні (SWIFT/SEPA).

Зазначимо, що у деяких країнах є можливість поповнити рахунок готівкою. Для цього потрібно обрати цю функцію у застосунку і вказати суму, надати доступ до місцеперебування та знайти найближчу касу. Для поповнення варто показати касиру штрих-код. Зауважте, що він діє лише 30 хвилин.

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