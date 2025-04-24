Як відкрити та поповнювати картки Revolut — Finance.ua

Як відкрити та поповнювати картки Revolut
Відкрити рахунок у необанку можна одразу після реєстрації та верифікації. Підтвердження особистості можливе через «Дію».
Одразу після реєстрації відкривається рахунок у євро. Користувач може оформити віртуальну картку безкоштовно. Перша фізична також безоплатна, але стягується вартість за доставлення. Перевипуск коштує 6 євро.
Поповнення рахунку можливе у доларах США та євро, а от з гривневих карток зробити переказ не вийде. Перша транзакція відбувається без комісії.
Є чотири основні способи поповнення балансу в Revolut.
- Платежі P2P, тобто здійснення переказу одним користувачем іншому.
- Apple Pay або Google Pay, тобто транзакції за допомогою систем мобільних платежів.
- Перекази з карток українських банків.
- Банківські перекази, зокрема міжнародні (SWIFT/SEPA).
Зазначимо, що у деяких країнах є можливість поповнити рахунок готівкою. Для цього потрібно обрати цю функцію у застосунку і вказати суму, надати доступ до місцеперебування та знайти найближчу касу. Для поповнення варто показати касиру штрих-код. Зауважте, що він діє лише 30 хвилин.
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Як українцям в Україні та Європі поповнити картку Revolut
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