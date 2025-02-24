Банкіри відреагували на можливий старт роботи Revolut в Україні — Finance.ua

Банкіри відреагували на можливий старт роботи Revolut в Україні Сьогодні 13:00 — Фондовий ринок

Банкіри відреагували на можливий старт роботи Revolut в Україні

На початку лютого компанія Revolut офіційно оголосила про початок роботи в Україні. Фінустанова планує отримати банківську ліцензію в Україні. Українські банкіри відреагували на таку подію.

Під час FinYear 2025 голова правління UnexBank Іван Світек розповів, що він вже давно користується цим банком, але, на його думку, початок роботи Revolut мало вплине на Україну.

Зі свого боку заступник голови правління Ощадбанку Антон Тютюн вважає, що дуже добре, коли такі технологічні компанії заходять на ринок, навіть поки в обмеженому функціоналі.

«Це зростання конкуренції. Нам банкам буде набагато важче, але клієнт точно виграє, тому що буде покращуватися клієнтський досвід. Я сподіваюся, що вони отримають ліцензію, не знаю, коли це буде, бо це непроста задача. Сподіваюся, що до нас і надалі будуть приходити такі сильні міжнародні гравці», — прокоментував Тютюн.

Заступник голови правління ПУМБ з питань корпоративного бізнесу Сергій Магдич зазначив, що Revolut анонсував про свій вихід на український ринок ще наприкінці 2022 року.

«Щось не поспішали, чекали, але дуже добре, що вони зайшли наразі. Це дуже добре для споживачів, для клієнтів і для банків також. Це покращення клієнтського досвіду і можливість використання кращих практик. Ми, коли будуємо наш додаток, дивимося не лише на конкурентів в Україні, а й на потужних лідерів, такі як Revolut, N26, Monzo тощо в країнах Євросоюзу. Можливість інтеграції та використання даних через „Дію“ для відкриття рахунку у валюті для українців — це дуже зручно. Тому я вважаю це дуже-дуже добре. Наскільки я розумію, там існує можливість переведення до 100 тисяч гривень у валюті, там є і крипта , і все інше. Я думаю, що це потужний крок з боку іноземних гравців під час повномасштабного вторгнення», — розповів Магдич.

Він додав, що спілкувався з регулятором, але Revolut поки не звертався за ліцензією, та десь за рік вони точно звернуться.

«Це потужний і сигнал, і виклик для інших стати конкурентнішими та рухатися ще швидше. Не тільки для тих у кого багато відділень і мережа, а й для тих, у кого немає відділень», — додав банкір.

Директор департаменту корпоративних ризиків Райффайзен Банку Олександр Міцура також погоджується, що будь-яка конкуренція — це завжди добре, це стимул ставати кращими, передусім банкам, і проводити швидше цифрово-трансформаційні проєкти.

«Стосовно Revolut, буде цікаво поспостерігати, яким чином міжнародний досвід роботи поєднуватиметься з нашими локальними обмеженнями, які запроваджені для операцій. Це буде цікаво. На кого може вплинути з погляду гравців? Це передусім на цифрові банки, необанки, які працюють разом з Revolut плюс-мінус в однаковій сервісній моделі. І, можливо, на тих гравців, у яких цифровий досвід на дуже низькому рівні. Це, безумовно, цікава новина. Я вважаю, що взагалі, ті, хто заходить в Україну з будь-якої сфери, галузі, це дуже добре», — підсумував він.

Довідка Finance.ua:

у грудні минулого року Revolut запустила бета-тестування свого застосунку в Україні;

11 лютого цього року компанія офіційно оголосила про початок роботи в Україні. Щоб отримати картку Clear Sky, потрібно пожертвувати щонайменше 5 фунтів стерлінгів або еквівалентну суму Агентству ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Обліковий запис Revolut пропонує можливість обміну іноземної валюти та грошових переказів у понад 30 валютах, та безкоштовні грошові перекази по всьому світу між клієнтами Revolut. Українські клієнти також зможуть замовляти віртуальні та фізичні дебетові картки;

Revolut планує отримати банківську ліцензію в Україні та вважає ринок країни пріоритетним;

голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що Revolut не звертався до регулятора щодо виходу на український ринок. Водночас НБУ уважно стежить за ситуацією та готовий негайно відреагувати у разі порушення законодавства.

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