Revolut офіційно запрацював в Україні — Finance.ua

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Revolut офіційно запрацював в Україні

Фінтех і Картки
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Revolut офіційно запрацював в Україні
Revolut офіційно запрацював в Україні
Компанія Revolut офіційно оголосила про початок роботи в Україні.
Про це повідомила пресслужба банку.
«Вводимо послуги для українців. Щоб відсвяткувати, ми запускаємо нашу спеціальну дебетову картку Clear Sky», — йдеться у повідомленні.

Як отримати картку

Щоб отримати картку Clear Sky, потрібно пожертвувати щонайменше 5 фунтів стерлінгів або еквівалентну суму Агентству ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
«Починаючи з сьогоднішнього дня, жителі України зможуть легко відкрити обліковий запис European Revolut і скористатися низкою інноваційних продуктів, як-от надсилання миттєвих безкоштовних переказів P2P один одному», — повідомили в компанії.
Обліковий запис Revolut пропонує можливість обміну іноземної валюти та грошових переказів у понад 30 валютах, та безкоштовні грошові перекази по всьому світу між клієнтами Revolut.
Українські клієнти також зможуть замовляти віртуальні та фізичні дебетові картки.
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Для забезпечення високого рівня безпеки Revolut використовує ідентифікацію через «Дію». Потрібно підтвердити надсилання копії цифрової ID-картки або закордонного паспорта. Для цього необхідно мати активований Дія. Підпис та пройти швидку фотоперевірку.
Нагадаємо, нещодавно українські медіа почали поширювати інформацію, що британський необанк Revolut, співзасновником якого є українець Влад Яценко, запустив бета-тест свого застосунку на території України. Зазначалося, що продукт надано обмеженій кількості користувачів із листа очікування, які заздалегідь завантажили застосунок.

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«Оскільки ми спостерігаємо великий інтерес до послуг Revolut серед українських ЗМІ та бачимо багато статей, хотіли б уточнити, що наразі наші послуги офіційно не запущені для клієнтів в Україні. Проте ми можемо підтвердити, що вже проводимо бета-тестування послуг Revolut з обмеженою групою українських клієнтів (дозволяємо деяким користувачам реєструватися задля тестування)», — прокоментували тоді в компанії.
Українці мали можливість відкрити безплатний рахунок за тарифним планом Standart, або платні рахунки Premium за €5,99 на місяць чи Metal за €10,99 на місяць. Вартість випуску фізичної картки складає €3,99.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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