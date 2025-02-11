Revolut офіційно запрацював в Україні — Finance.ua

Revolut офіційно запрацював в Україні Сьогодні 17:02 — Фінтех і Картки

Revolut офіційно запрацював в Україні

Компанія Revolut офіційно оголосила про початок роботи в Україні.

Про це повідомила пресслужба банку.

«Вводимо послуги для українців. Щоб відсвяткувати, ми запускаємо нашу спеціальну дебетову картку Clear Sky», — йдеться у повідомленні.

Як отримати картку

Щоб отримати картку Clear Sky, потрібно пожертвувати щонайменше 5 фунтів стерлінгів або еквівалентну суму Агентству ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

«Починаючи з сьогоднішнього дня, жителі України зможуть легко відкрити обліковий запис European Revolut і скористатися низкою інноваційних продуктів, як-от надсилання миттєвих безкоштовних переказів P2P один одному», — повідомили в компанії.

Обліковий запис Revolut пропонує можливість обміну іноземної валюти та грошових переказів у понад 30 валютах, та безкоштовні грошові перекази по всьому світу між клієнтами Revolut.

Українські клієнти також зможуть замовляти віртуальні та фізичні дебетові картки.

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Для забезпечення високого рівня безпеки Revolut використовує ідентифікацію через «Дію». Потрібно підтвердити надсилання копії цифрової ID-картки або закордонного паспорта. Для цього необхідно мати активований Дія. Підпис та пройти швидку фотоперевірку.

Нагадаємо, нещодавно українські медіа почали поширювати інформацію , що британський необанк Revolut, співзасновником якого є українець Влад Яценко, запустив бета-тест свого застосунку на території України. Зазначалося, що продукт надано обмеженій кількості користувачів із листа очікування, які заздалегідь завантажили застосунок.

«Оскільки ми спостерігаємо великий інтерес до послуг Revolut серед українських ЗМІ та бачимо багато статей, хотіли б уточнити, що наразі наші послуги офіційно не запущені для клієнтів в Україні. Проте ми можемо підтвердити, що вже проводимо бета-тестування послуг Revolut з обмеженою групою українських клієнтів (дозволяємо деяким користувачам реєструватися задля тестування)», — прокоментували тоді в компанії.

Українці мали можливість відкрити безплатний рахунок за тарифним планом Standart, або платні рахунки Premium за €5,99 на місяць чи Metal за €10,99 на місяць. Вартість випуску фізичної картки складає €3,99.

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