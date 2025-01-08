Revolut заохочує українців завантажити застосунок — Finance.ua

Revolut заохочує українців завантажити застосунок Сьогодні 11:46 — Фінтех і Картки

Revolut заохочує українців завантажити застосунок

Нещодавно українські медіа почали поширювати інформацію, що британський необанк Revolut, співзасновником якого є українець Влад Яценко, запустив бета-тест свого застосунку на території України. Зазначалося, що продукт надано обмеженій кількості користувачів із листа очікування, які заздалегідь завантажили застосунок.

У компанії прокоментували цю інформацію.

«Оскільки ми спостерігаємо великий інтерес до послуг Revolut серед українських ЗМІ та бачимо багато статей, хотіли б уточнити, що наразі наші послуги офіційно не запущені для клієнтів в Україні. Проте ми можемо підтвердити, що вже проводимо бета-тестування послуг Revolut з обмеженою групою українських клієнтів (дозволяємо деяким користувачам реєструватися задля тестування)», — сказано в повідомленні.

Компанія заохочує всіх українців завантажити застосунок Revolut та долучитися до списку очікування, аби отримати сповіщення, коли послуги Revolut стануть доступними для широкого загалу.

Як повідомляє AIN, редакція видання перевірила та змогла створити акаунт у застосунку. Для реєстрації необхідно надати на верифікацію свої документи через застосунок «Дія», створити пароль до акаунту, заповнити особисті дані, після чого у вас з’явиться можливість відкрити рахунок. Серед валют, у яких можна відкрити рахунки, — долари США, євро, польський злотий, фунти стерлінгів і чимало інших національних валют.

Forbes також повідомляв , що українцям у бета-версії доступно:

можливість оперувати понад 30 валютами;

міжнародні перекази без комісій;

безплатна віртуальна картка, яка працює у понад 150 країнах світу.

Рахунок можна відкрити безплатно за тарифом Standard. Поповнення доступне тільки з доларових і євро-карток через обмеження НБУ. Гривневі картки поки що не підтримуються. Верифікація у Revolut проходить через «Дію».

Як пише Mezha, українці можуть відкрити безплатний рахунок за тарифним планом Standart, або платні рахунки Premium за €5,99 на місяць чи Metal за €10,99 на місяць. Вартість випуску фізичної картки складає €3,99.

Revolut можна поповнити з українських карток, але є комісія. У додатку також доступні міжнародні перекази без комісій, можливість оформити безплатну віртуальну картку, яка працює в понад 150 країнах і підтримує понад 30 валют. Крім того, користувачі можуть інвестувати в цінні метали або купувати криптовалюту.

Що відомо про необанк Revolut

Компанію заснували у 2015 році українець Влад Яценко та росіянин Микола Сторонський. У жовтні 2022 року Сторонський, який має ще й британський паспорт, відмовився від російського громадянства. Штаб-квартира компанії розташована в Лондоні. Revolut також має банківську ліцензію в Литві.

Компанія пропонує як особисті рахунки, так і рахунки для бізнесу.

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