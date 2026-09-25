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Revolut тестує оплату за допомогою розпізнавання обличчя у Британії

Фінтех і Картки
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Pay with Smile
Pay with Smile
Фінтех-компанія Revolut почала тестувати у Великій Британії систему Pay with Smile, яка дає змогу оплачувати покупки в магазинах за допомогою розпізнавання обличчя. Першими до пілотного проєкту долучилися окремі кав’ярні Kiss the Hippo в Лондоні — у районах Блумсбері, Челсі та Сохо.
Про це повідомляє Engadget.

Як працює Pay with Smile

Система працюватиме на Revolut Register — новому двоекранному POS-рішенні компанії для закладів гостинності, яке поєднує платежі, банківські операції та управління роботою закладу.
Після реєстрації користувача Pay with Smile звірятиме його особу з даними біометричної автентифікації та селфі, завантаженим під час оформлення облікового запису.
Як повідомляє видання, Revolut називає сервіс першою у Великій Британії системою розпізнавання облич для оплати безпосередньо в магазинах. Для продавців використання системи не передбачає комісії за обробку платежів.

Зберігання біометричних даних

У Revolut заявили, що персональні дані зберігаються та обробляються у власному середовищі застосунку компанії й не передаються іншим сторонам. Біометричні шаблони, які використовують для проведення транзакції, за твердженням компанії, видаляються одразу після підтвердження платежу та не зберігаються у торгових точках.
Клієнти Revolut у Великій Британії можуть зареєструватися для тестування сервісу в цих кав’ярнях до 26 вересня. Компанія заявляє, що технологія має зменшити кількість бар’єрів під час оплати, які можуть спричиняти втрату продажів.
За матеріалами:
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