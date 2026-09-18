Ліміти на перекази з картки: що потрібно знати Сьогодні 08:02 — Фінтех і Картки Ліміти на перекази з картки: що потрібно знати

Перекази між картками фізичних осіб можуть стати підставою для додаткової перевірки з боку банку. Навіть звичайне повернення боргу чи оплата за продані вживані речі іноді призводять до блокування картки.

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Чи існують ліміти на перекази між картками

Орієнтовний обсяг вихідних P2P-переказів може становити 50−100 тис. грн на місяць залежно від рівня ризику клієнта. Водночас ці обмеження не є єдиною законодавчо встановленою межею, однаковою для всіх.

Під час оцінювання операцій банки враховують кілька чинників:

законодавчі вимоги у сфері фінансового моніторингу;

внутрішні правила конкретного банку;

індивідуальний ризик-профіль клієнта.

Якщо клієнт перевищує встановлений банком ліміт і не може надати документи, що підтверджують легальне джерело доходів, це може стати підставою для додаткової перевірки.

У яких життєвих ситуаціях банк може попросити пояснення

Отримання грошей від родича

Якщо походження коштів зрозуміле й клієнт може його пояснити, банк, імовірно, попросить надати підтвердження. Наприклад, це може бути договір позики або документ, що підтверджує родинні зв’язки.

Продаж автомобіля

Разовий великий платіж суттєво відрізняється від систематичного отримання грошей від десятків незнайомих людей. Договір купівлі-продажу в такому разі стає достатнім поясненням економічної суті операції.

Регулярні перекази від друзів і знайомих