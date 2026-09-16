Банкінг без паперу, але з ШІ: які цифрові платежі хочуть українці Сьогодні 17:01 — Фінтех і Картки Оплата смартфоном через термінал

Майже 9 із 10 українців уже користуються цифровим банкінгом, а 79% віддають перевагу мобільному застосунку або сайту банку. Водночас користувачі очікують нових технологій — електронні чеки замість паперових, підтвердження оплати за допомогою нових видів біометрії та використання ШІ-агента для платежів.

Такі результати щорічного дослідження MasterIndex, у межах якого Mastercard проаналізувала платіжні звички та очікування користувачів банківських послуг.

Яких нових можливостей хочуть українці

Серед бажаних функцій цифрового банкінгу найбільше зацікавлення викликає електронний чек у банківському застосунку — його хотіли б отримувати 48% опитаних.

Ще 16% респондентів хотіли б підтверджувати оплату за допомогою нових біометричних способів — сканування рогівки ока, голосу, усмішки або жесту.

Майже кожен десятий опитаний зацікавлений у використанні ШІ-агента для здійснення платежів. Серед представників покоління Z віком 18−25 років таких респондентів удвічі більше, ніж серед міленіалів віком 36−45 років.

Також українці називали серед бажаних нових функцій чат-бота зі штучним інтелектом для допомоги з банківськими операціями — 16%, голосове управління — 14% та керування підписками з аналітикою їх використання — 13%.

Підписки все частіше контролюють через банківський застосунок

Кожен четвертий учасник дослідження має активну підписку на онлайн-сервіси з автоматичним списанням коштів. Найчастіше це відеостримінгові платформи, хмарні сховища, ШІ-сервіси та музичні платформи.

Серед тих, хто користується такими підписками, 45% відстежують витрати на них саме через банківський застосунок.

Водночас безготівкові платежі продовжують зміцнювати позиції й у звичайних магазинах. 72% опитаних найчастіше розраховуються там безготівково — це найвищий показник за останні роки. Шість із десяти респондентів використовують для безконтактної оплати смартфон або інший пристрій із NFC.

Тенденції онлайн-замовлень

За останній рік онлайн-покупки здійснювали 9 із 10 опитаних. Майже кожен четвертий — 23% — робить замовлення в інтернеті щонайменше раз на тиждень.

Для оплати таких покупок українці переважно обирають безготівкові способи. Частка тих, хто розраховується готівкою під час отримання замовлення, знизилася до 29%. У 2023 році таких покупців було 43%.

Ще 18% опитаних оплачують регулярні онлайн-покупки карткою, реквізити якої збережені на сайті або в застосунку магазину.