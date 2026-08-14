Кожен четвертий українець платить за онлайн-сервіси — дослідження
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Підписки на стримінги, музику та сервіси зі штучним інтелектом поступово стають частиною повсякденних витрат українців. Водночас більшість людей досі не готові регулярно платити за онлайн-контент.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, у якому взяли участь близько 2 тисяч українців.
24% опитаних користуються платними онлайн-сервісами та планують продовжувати. Водночас 63% ніколи за них не платили, а 13% мали такий досвід, але зараз відмовилися від підписок.
Порівняно з минулим роком частка тих, хто платить за онлайн-сервіси, зменшилася з 28% до 24%.
Водночас 67% респондентів заявили, що завантажували музику або фільми з піратських сайтів чи торрентів. У 2025 році таких було 53%.
Найбільша частина опитаних — 48% — витрачає на платні онлайн-сервіси від 100 до 400 грн на місяць. Ще 33% платять понад 400 грн, а 19% витрачають до 100 грн.
Фільми та музика залишаються найпопулярнішими підписками
Найчастіше українці платять за сервіси для перегляду фільмів і відео — їх обрали 57% респондентів. Ще 42% витрачають гроші на музичні сервіси, а 32% — на програми для роботи.
Також серед платних сервісів:
- навчання — 27%;
- ігри — 24%;
- книжки — 23%;
- ШІ-сервіси — 19%;
- застосунки для спілкування та месенджери — 13%;
- податкові сервіси — 9%;
- інше — 10%.
Респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді.
Серед тих, хто користувався застосунками для знайомств, 20% платили за додаткові функції.
Окремо дослідили платні ШІ-сервіси. Серед тих, хто платить за штучний інтелект:
- 31% користуються платним ChatGPT,
- 18% — Gemini,
- 8% — Claude.
- ще 4% обрали Copilot,
- 2% — Perplexity,
- 60% зазначили інші сервіси.
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