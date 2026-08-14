Кожен четвертий українець платить за онлайн-сервіси — дослідження Сьогодні 09:28 — Особисті фінанси

Сім'я оплачує підписку на сервіс для перегляду фільмів

Підписки на стримінги, музику та сервіси зі штучним інтелектом поступово стають частиною повсякденних витрат українців. Водночас більшість людей досі не готові регулярно платити за онлайн-контент.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, у якому взяли участь близько 2 тисяч українців.

24% опитаних користуються платними онлайн-сервісами та планують продовжувати. Водночас 63% ніколи за них не платили, а 13% мали такий досвід, але зараз відмовилися від підписок.

Порівняно з минулим роком частка тих, хто платить за онлайн-сервіси, зменшилася з 28% до 24%.

Створено за допомогою ШІ

Водночас 67% респондентів заявили, що завантажували музику або фільми з піратських сайтів чи торрентів. У 2025 році таких було 53%.

Найбільша частина опитаних — 48% — витрачає на платні онлайн-сервіси від 100 до 400 грн на місяць. Ще 33% платять понад 400 грн, а 19% витрачають до 100 грн.

Фільми та музика залишаються найпопулярнішими підписками

Найчастіше українці платять за сервіси для перегляду фільмів і відео — їх обрали 57% респондентів. Ще 42% витрачають гроші на музичні сервіси, а 32% — на програми для роботи.

Також серед платних сервісів:

навчання — 27%;

ігри — 24%;

книжки — 23%;

ШІ-сервіси — 19%;

застосунки для спілкування та месенджери — 13%;

податкові сервіси — 9%;

інше — 10%.

Респонденти могли обирати кілька варіантів відповіді.

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Серед тих, хто користувався застосунками для знайомств, 20% платили за додаткові функції.

Окремо дослідили платні ШІ-сервіси. Серед тих, хто платить за штучний інтелект:

31% користуються платним ChatGPT,

18% — Gemini,

8% — Claude.

ще 4% обрали Copilot,

2% — Perplexity,

60% зазначили інші сервіси.

У цьому питанні також можна було обрати кілька відповідей.

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