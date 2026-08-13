Юристи пояснили, як українців братимуть на військовий облік за кордоном Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

Юристи пояснили, як українців братимуть на військовий облік за кордоном

Як пояснюють, юристи Юридичної сотні, для вчинення консульських дій за кордоном українські чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані подавати військово-обліковий документ разом з іншими необхідними документами.

Вони пояснили, які правила перевірки ВОД та автоматичного взяття на облік у разі їх відсутності, згідно з постановою Кабміну від 29 липня 2026 року № 981

Про що йдеться

Згідно з постановю, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані подавати в консульство військово-обліковий документ в електронній формі разом з іншими необхідними документами.

Водночас ті, хто перебуває на військовому обліку в СБУ або розвідувальних органах, мають пред’являти цей документ у паперовій формі.

Коли можна не пред’являти

Не пред’являти військово-облікові документи можна у випадку, якщо

громадянин оформлює посвідчення особи на повернення в Україну;

консульські дії вчиняються щодо дітей, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

заяву подає громадянин, який перебуває під арештом, затриманий чи позбавлений волі за кордоном.

Під час особистого звернення громадянина дійсність його військово-облікових документів перевіряється шляхом електронної інформаційної взаємодії між системою е-Консул та Реєстром у режимі реального часу.

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У разі отримання з Реєстру інформації про недійсність військово-облікового документа та/або необхідність оновлення персональних даних, а також якщо громадянин України не пред’явить дійсний військово-обліковий документ в електронній формі, в тому числі роздрукований, або якщо в документі немає відомостей про підтвердження актуальності персональних даних, у вчиненні консульської дії відмовлять.

Якщо дані відсутні

Якщо перевірка встановить, що відомості про особу взагалі відсутні в Реєстрі, передбачено її автоматичне взяття на військовий облік із формуванням електронного військово-облікового документа без направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду (пункт 13 Порядку).

Положення пунктів 12 і 13 цього Порядку, які передбачають зазначені механізми, набувають чинності через 6 місяців з дня набрання чинності постановою.

Відомості про призовників, військовозобов’язаних та резервістів зберігатимуться в Реєстрі протягом усього часу перебування особи на військовому обліку та ще 75 років після виключення з нього, після чого підлягають знищенню.

Як отримати інформацію

Громадяни України можуть безкоштовно отримати інформацію про своє включення чи невключення до Реєстру та відомості про себе через електронний кабінет, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (за технічної можливості) або шляхом особистого звернення з письмовим запитом до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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