Коли чоловікам за кордоном відмовлять у консульських послугах: у МЗС назвали три підстави Сьогодні 15:04 — Особисті фінанси

Електронний військово-обліковий документ формується за допомогою мобільного застосунку «Резерв+».

Кабінет Міністрів змінив порядок перевірки військово-облікових документів чоловіків віком від 18 до 60 років під час отримання консульських послуг за кордоном. Тепер для звернення до українського консульства або посольства достатньо пред’явити електронний військово-обліковий документ (е-ВОД), який є дійсним на момент візиту.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

Що змінилося

Законом України «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що чоловіки віком від 18 до 60 років для отримання консульських послуг за кордоном мають пред’явити консулу для перевірки дійсний військово-обліковий документ.

Електронний військово-обліковий документ формується за допомогою мобільного застосунку «Резерв+».

Раніше для вчинення будь-якої консульської дії чоловіки віком від 18 до 60 років мали пред’являти е-ВОД, сформований не раніше ніж за 72 години до візиту до консульства або посольства. Тепер достатньо надати консулу для перевірки е-ВОД, який є дійсним на момент звернення до дипломатичної установи.

Коли можуть відмовити у консульській дії

У вчиненні консульської дії можуть відмовити, якщо:

перевірка засвідчила, що е-ВОД недійсний або дані в ньому потребують оновлення;

заявник не пред’явив дійсний е-ВОД;

у пред’явленому е-ВОД немає підтвердження актуальності персональних даних.

Кому не потрібен е-ВОД

Військово-обліковий документ не потрібно пред’являти у таких випадках:

оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

вчинення консульських дій щодо дітей громадян України, другий із батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані або позбавлені волі за кордоном.

Що робити, якщо немає е-ВОД або неможливо оновити дані

Найближчим часом має з’явитися можливість оновлювати дані через консульства та посольства для громадян України, які не можуть авторизуватися в «Резерв+».

До кінця 2026 року Міністерство закордонних справ спільно з Міністерством оборони запровадить можливість оновлення даних через консульський облік.

Для цього чоловікам потрібно буде:

стати на консульський облік, якщо особа на ньому не перебуває;

актуалізувати свої дані в дипломатичній установі, якщо особа вже перебуває на консульському обліку.

Громадяни, які не можуть самостійно оновити дані через «Резерв+» через відсутність податкового номера, можуть особисто звернутися до найближчого посольства або консульства України за кордоном для його оформлення через систему «е-Консул».

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що з 30 липня громадяни України, які перебувають за кордоном, можуть оформити реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) за спрощеною процедурою.

Раніше цього року запрацював пілотний проєкт, який дозволяв оформити РНОКПП дітям віком до 18 років за заявою одного з батьків. Заяву можна було подати через електронний кабінет системи «е-Консул» або через посольство чи консульську установу України.

Із 30 липня послуга стала доступною для всіх громадян України, які перебувають за кордоном і мають дійсний документ, що посвідчує особу.

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