Які овочі та фрукти подешевшали в Україні Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

Які овочі та фрукти подешевшали в Україні

В Україні продовжують дешевшати овочі «борщового набору». Винятком став столовий буряк, який подорожчав.

Намітилася нова хвиля зниження цін на помідори. За даними EastFruit, зараз їх продають по 30−40 гривень за кілограм, тоді як тижнем раніше ціна становила 45−65 гривень.

Також подешевшали:

огірки — 8−25 гривень за кілограм проти 15−30 гривень тижнем раніше;

солодкий перець — 30−70 гривень за кілограм проти 30−85 гривень;

баклажани — 20−28 гривень за кілограм проти 20−30 гривень;

кабачки — 20−27 гривень за кілограм проти 23−30 гривень;

гострий перець — 100−260 гривень за кілограм проти 110−300 гривень;

часник — 45−130 гривень за кілограм проти 50−130 гривень;

цукрова кукурудза — 9−12 гривень за штуку проти 10−13 гривень;

зелена цибуля — 165−180 гривень за кілограм проти 180−220 гривень;

салат — 80−100 гривень за кілограм проти 90−100 гривень.

Водночас подорожчали картопля — 9−28 гривень за кілограм, білокачанна капуста — 15−20 гривень за кілограм та столовий буряк — 11−14 гривень за кілограм.

Ціни на цвітну капусту становили 48−52 гривень за кілограм, броколі — 55−65 гривень за кілограм. Кріп та петрушка за тиждень не змінилися — 145−155 гривень за кілограм та 105−115 гривень за кілограм відповідно.

Фруктита ягоди

У фруктово-ягідному сегменті продовжують дешевшати кавуни та дині.

Кавуни зараз продають по 7−10 гривень за кілограм, а дині — по 18−28 гривень за кілограм.

Також подешевшали:

яблука — 28−50 гривень за кілограм;

груші — 30−50 гривень за кілограм;

садова полуниця — 140−170 гривень за кілограм;

абрикоси — 40−75 гривень за кілограм.

Водночас подорожчали черешня — 130−170 гривень за кілограм, малина — 200−270 гривень за кілограм та ожина — 200−270 гривень за кілограм.

Нектарини продавали по 50−65 гривень за кілограм, персики — по 30−70 гривень за кілограм, сливи — по 20−75 гривень за кілограм, вишні — по 110−130 гривень за кілограм, лохину — по 140−180 гривень за кілограм.

Імпортні фрукти за тиждень практично не змінилися в ціні: апельсини коштували 50−130 гривень за кілограм, лимони — 100−120 гривень за кілограм, банани — 60−70 гривень за кілограм.

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