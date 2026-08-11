Які овочі та фрукти подешевшали в Україні
- огірки — 8−25 гривень за кілограм проти 15−30 гривень тижнем раніше;
- солодкий перець — 30−70 гривень за кілограм проти 30−85 гривень;
- баклажани — 20−28 гривень за кілограм проти 20−30 гривень;
- кабачки — 20−27 гривень за кілограм проти 23−30 гривень;
- гострий перець — 100−260 гривень за кілограм проти 110−300 гривень;
- часник — 45−130 гривень за кілограм проти 50−130 гривень;
- цукрова кукурудза — 9−12 гривень за штуку проти 10−13 гривень;
- зелена цибуля — 165−180 гривень за кілограм проти 180−220 гривень;
- салат — 80−100 гривень за кілограм проти 90−100 гривень.
Фруктита ягоди
- яблука — 28−50 гривень за кілограм;
- груші — 30−50 гривень за кілограм;
- садова полуниця — 140−170 гривень за кілограм;
- абрикоси — 40−75 гривень за кілограм.
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