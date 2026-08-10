Арешти рахунків зніматимуть автоматично після погашення боргу — Мін’юст Сьогодні 11:06 — Особисті фінанси

Процедура триватиме до однієї години

В Україні змінюються правила виконавчого провадження. Нововведення мають спростити процедури для боржників, які повністю виконали свої зобов’язання, а також посилити соціальний захист громадян. Зокрема, після погашення заборгованості арешти з рахунків та інші обмеження мають зніматися автоматично.

Про це розповів заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.

«Потрапляння до реєстру боржників суттєво обмежує комфорт людини — вона, приміром, втрачає право купувати чи продавати нерухомість або рухоме майно. Проте держава чітко розмежовує тих, хто опинився у скрутному становищі, та злісних неплатників. Зокрема, у нас на виконанні перебуває до 550 тисяч стягнень за аліментами, де захист інтересів дітей залишається безкомпромісним», — зауважив Гайченко.

Він нагадав, що в Україні вже кілька років поспіль кошти боржників арештовуються та списуються в автоматичному режимі через Автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП). Водночас найбільшою системною проблемою завжди був тривалий процес скасування арешту рахунків та інших обмежень. Навіть після повної сплати невеликого штрафу люди тижнями чекали на зняття арешту з рахунків та виключення з Єдиного реєстру боржників.

Закон повністю розв’язує цю проблему. Він зобов’язує абсолютно всі банки підключитися до системи й автоматично знімати арешти та будь-які інші обмеження відразу після погашення заборгованості.

Арешти після погашення боргу зніматимуть автоматично

Однією з ключових новацій є автоматизація зняття обмежень після повного виконання боржником своїх зобов’язань.

Раніше навіть після сплати штрафу або погашення іншої заборгованості громадяни могли певний час чекати на зняття арешту з банківських рахунків або виключення відомостей із Єдиного реєстру боржників.

Нові правила передбачають автоматизацію цих процедур. Після повного погашення заборгованості арешти з рахунків та інші обмеження, встановлені в межах виконавчого провадження, мають зніматися без тривалого очікування.

За інформацією Мін’юсту, очікується, що процедура триватиме до однієї години.

Єдине житло боржника отримує додатковий захист

Зміни також передбачають додаткові соціальні гарантії для боржників.

Зокрема, єдине житло боржника не можна буде примусово реалізувати, якщо сума заборгованості не перевищує встановленого законом порогу. Наразі йдеться про суму близько 432 тис. грн.

Крім того, боржник матиме можливість звернутися до виконавця та отримати дозвіл користуватися частиною коштів на рахунку, на який накладено арешт. Йдеться про суму, необхідну для забезпечення базових життєвих потреб, — нині близько 13 тис. грн.

Окремі додаткові умови та гарантії передбачені для військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні набирає чинності новий порядок примусового стягнення боргів, який переводить процедуру у цифровий формат. Відтепер фінансові установи мають щогодини перевіряти нові запити від державних і приватних виконавців, а примусове стягнення поширюватиметься не лише на банківські рахунки, а й на електронні гаманці.

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