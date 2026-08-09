ВПО можуть повернути частину коштів за оренду житла: хто має право на податкову знижку Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Як ВПО отримати податкову знижку на оренду житла

Внутрішньо переміщені особи можуть частково компенсувати витрати на оренду житла, скориставшись податковою знижкою. Для цього необхідно підтвердити понесені витрати документально та подати декларацію до Податкової.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Хто може отримати податкову знижку

Податкова знижка дозволяє повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) за витрати, понесені протягом року.

Щоб її отримати, необхідно до 31 грудня року, наступного за звітним, подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.

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До податкової знижки зараховуються лише фактичні витрати, які платник може підтвердити документально. Це можуть бути квитанції, чеки, платіжні документи або договів, у якому зазначені вартість послуг та строки їх оплати.

ВПО можуть оформити податкову знижку на оренду житла, якщо вони та члени сім’ї першого ступеня споріднення не мають у власності придатного для проживання житла (крім нерухомості на тимчасово окупованих територіях), а також не отримують бюджетної компенсації витрат на проживання.

Як ВПО отримати податкову знижку на оренду житла

Для оформлення податкової знижки потрібно звернутися до контролюючого органу за місцем обліку та подати:

декларацію про майновий стан і доходи;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

копію договору оренди житла;

документи, що підтверджують оплату оренди (квитанції, чеки, платіжні доручення тощо);

документи, які підтверджують відсутність житла у власності та неотримання компенсації на проживання;

відомості, які дозволяють ідентифікувати членів сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта).

Важливо, щоб договір оренди був укладений у письмовій формі, адже саме він підтверджує законність орендних відносин між власником житла та орендарем.

Якщо внутрішньо переміщена особа змінила місце проживання або інші персональні дані, вона повинна повідомити про це податковий орган шляхом подання відповідної заяви для внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.

До цього Finance.ua зазначав , що з 1 серпня 2026 року в Україні оновилась програма житлових ваучерів для ВПО — частина переселенців втратить право на цю допомогу.

З 1 серпня право на житловий ваучер втратять:

ВПО, які з 24 лютого 2022 року до моменту подачі заяви припинили право власності на будь-яке житло — наприклад, продали чи подарували квартиру або будинок у безпечніших регіонах;

— наприклад, продали чи подарували квартиру або будинок у безпечніших регіонах; переселенці, які вже скористались пільговою іпотекою «єОселя»;

пільговою іпотекою «єОселя»; ті, хто зареєстрував місце проживання на тимчасово окупованій території вже після того, як населений пункт опинився під контролем ворога.

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