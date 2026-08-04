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Після перевірок частині ВПО можуть зупинити виплати

Особисті фінанси
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Виплати ВПО
Виплати ВПО
Після оновлення правил надання допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) та початку перевірок Міністерством фінансів частина українців може зіткнутися з призупиненням виплат.
Зокрема, Мінфін перевіряє, чи не перебувають отримувачі допомоги за кордоном понад 90 днів поспіль. Із посиланням на ГО «ВПО України» розповідаємо, хто має оновити свої дані та як перевірити, чи не зупинили виплати.

Хто має оновити інформацію, щоб не втратити допомогу

З 1 липня 2026 року в Україні діють нові правила призначення допомоги ВПО, які передбачають посилений контроль за отримувачами.
Оновити свої дані необхідно переселенцям, які:
  • змінили адресу проживання;
  • мають зміни у складі сім’ї;
  • вперше оформлюють допомогу на дитину;
  • отримали відмову у виплатах і хочуть поновити їх після підтвердження доходів;
  • змінили майновий стан і планують перегляд рішення щодо призначення допомоги.
Водночас окремим категоріям допомогу продовжуватимуть нараховувати автоматично. Це стосується пенсіонерів із невисокою пенсією, людей з інвалідністю I та II груп, дітей з інвалідністю та дітей-сиріт, якщо вони відповідають встановленим критеріям.
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Також із початку липня Міністерство фінансів проводить перевірку щодо перебування ВПО за кордоном понад 90 днів поспіль. Якщо цей факт підтвердиться, довідку внутрішньо переміщеної особи можуть відкликати.

Як перевірити, чи не призупинили виплати

Щоб уникнути втрати державної допомоги, варто перевірити актуальність свого статусу та інформації, яка міститься в системі Пенсійного фонду України.
Дізнатися про стан виплат можна кількома способами:
  • зателефонувати на гарячу лінію Пенсійного фонду України за номером 0 800 503 753;
  • особисто звернутися до територіального органу ПФУ за місцем фактичного перебування.
Також на вебпорталі Пенсійного фонду можна дистанційно подавати заяви, оновлювати персональні дані та контролювати призначення і виплату допомоги.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВПОВиплати ВПОМінфін
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