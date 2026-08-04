Чому податкова може змінювати призначення платежів Сьогодні 11:01 — Особисті фінанси

Податкова може самостійно спрямувати платіж на погашення боргу

Якщо у платника є податковий борг, він не може самостійно вирішити, на сплату якого податку підуть перераховані кошти. Навіть якщо у платіжному документі зазначено інше призначення платежу, Державна податкова служба має право автоматично спрямувати його на погашення найстарішої заборгованості.

Такий порядок визначений Податковим кодексом України, кажуть податківці

Чому ДПС може змінити призначення платежу

У ДПС пояснили, що за наявності податкового боргу всі кошти, які сплачує платник, насамперед зараховуються на його погашення — відповідно до черговості виникнення заборгованості.

Це правило діє незалежно від того, яке призначення платежу зазначив сам платник. Якщо він спробує спрямувати кошти на сплату поточних податків, не погасивши старий борг, податкова самостійно змінить напрямок зарахування платежу.

Виняток лише для виплати заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) — у цих випадках кошти не перенаправляються на погашення податкового боргу. передбачений лише для виплати заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) — у цих випадках кошти не перенаправляються на погашення податкового боргу.

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У якій черговості погашається борг

Кошти, спрямовані на погашення боргу, розподіляються у визначеній законом послідовності.

Спочатку погашається основна сума податкового зобов’язання.

Після її повного закриття кошти спрямовуються на сплату штрафів, а вже потім — пені.

Якщо платник не дотримується цієї черговості або неправильно заповнює платіжну інструкцію, ДПС самостійно проводить розподіл коштів відповідно до вимог Податкового кодексу.

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Що варто зробити платникам

У ДПС рекомендують перед сплатою податків перевірити, чи немає непогашеної податкової заборгованості. Інакше кошти, які платник планував спрямувати на поточні податкові зобов’язання, можуть автоматично зарахувати на погашення старішого боргу. Це може призвести до виникнення нової заборгованості за поточними платежами.

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