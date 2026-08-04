0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податки ФОП у серпні: які суми та звіти потрібно подати

Особисті фінанси
47
Податки та звіти ФОП
Податки та звіти ФОП
У серпні 2026 року фізичні особи-підприємці мають подати декларації, сплатити єдиний податок і військовий збір, а також відзвітувати за найманих працівників.
Про нагадав податковий консультант Михайло Смокович.

Що потрібно зробити ФОПам у серпні

ФОП 3 групи:
  • до 10 серпня подати декларацію за півріччя за ставкою 5%;
  • до 19 серпня сплатити 5% єдиного податку за 2-й квартал;
  • до 19 серпня сплатити 1% військового збору за 2-й квартал.
ФОП 1 та 2 груп:
  • до 20 серпня сплатити військовий збір за серпень — 864,70 грн;
  • до 20 серпня сплатити єдиний податок за серпень для ФОП 2 групи — 1729,40 грн;
  • до 20 серпня сплатити єдиний податок за серпень для ФОП 1 групи — 332,80 грн.
Сплата військового збору та єдиного податку для ФОП, зареєстрованих на територіях ведення бойових дій, є добровільною.
Місце для вашої реклами

Звітність ФОП із найманими працівниками

ФОП, які мають найманих працівників або здійснюють виплати фізичним особам, мають подати Податковий розрахунок (об'єднаний звіт) за 2-й квартал до 10 серпня.
Водночас є окремі правила щодо подання звітності за працівників. Так, якщо підприємець уже відзвітував за квітень, травень і червень окремими місячними формами, квартальний звіт подавати не потрібно.
Якщо звіт було подано, наприклад, лише за квітень, але за травень і червень звітність ще не подавалася, потрібно подати квартальну форму без додатків за квітень.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що фізична особа-підприємець, яка отримала оплату за товари або послуги на особисту банківську картку, має не лише включити ці кошти до доходу та сплатити єдиний податок, а й враховувати можливі податкові ризики.
Також ми писали, що Міністерство фінансів затвердило нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного соціального внеску. Також оновлено порядок заповнення та подання цієї звітності.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ФОПБізнесПодаткиЗвітність
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems