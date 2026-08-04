Податки ФОП у серпні: які суми та звіти потрібно подати Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Податки та звіти ФОП

У серпні 2026 року фізичні особи-підприємці мають подати декларації, сплатити єдиний податок і військовий збір, а також відзвітувати за найманих працівників.

Про нагадав податковий консультант Михайло Смокович.

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Що потрібно зробити ФОПам у серпні

ФОП 3 групи:

до 10 серпня подати декларацію за півріччя за ставкою 5%;

до 19 серпня сплатити 5% єдиного податку за 2-й квартал;

до 19 серпня сплатити 1% військового збору за 2-й квартал.

ФОП 1 та 2 груп:

до 20 серпня сплатити військовий збір за серпень — 864,70 грн;

до 20 серпня сплатити єдиний податок за серпень для ФОП 2 групи — 1729,40 грн;

до 20 серпня сплатити єдиний податок за серпень для ФОП 1 групи — 332,80 грн.

Сплата військового збору та єдиного податку для ФОП, зареєстрованих на територіях ведення бойових дій, є добровільною.

Звітність ФОП із найманими працівниками

ФОП, які мають найманих працівників або здійснюють виплати фізичним особам, мають подати Податковий розрахунок (об'єднаний звіт) за 2-й квартал до 10 серпня.

Водночас є окремі правила щодо подання звітності за працівників. Так, якщо підприємець уже відзвітував за квітень, травень і червень окремими місячними формами, квартальний звіт подавати не потрібно.

Якщо звіт було подано, наприклад, лише за квітень, але за травень і червень звітність ще не подавалася, потрібно подати квартальну форму без додатків за квітень.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що фізична особа-підприємець, яка отримала оплату за товари або послуги на особисту банківську картку, має не лише включити ці кошти до доходу та сплатити єдиний податок, а й враховувати можливі податкові ризики.

Також ми писали , що Міністерство фінансів затвердило нові форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого на користь фізичних осіб, сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного соціального внеску. Також оновлено порядок заповнення та подання цієї звітності.

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