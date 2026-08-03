Середня зарплата у центральних органах влади зросла до майже 67 тисяч (інфографіка) Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у червні становила 66,84 тис. грн.

Середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у червні становила 66,84 тис. грн. Це на 7 тис. грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зарплата в центральних органах влади та в суді

У Мінфіні зазначають, що сезонне зростання показника, зокрема, пов’язане з періодом відпусток та виплатою грошової допомоги на оздоровлення.

До п’ятірки державних органів центрального рівня з найвищою середньою зарплатою у червні 2026 року увійшли:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 107,2 тис. грн;

Антимонопольний комітет України — 98,4 тис. грн;

Національне агентство з питань запобігання корупції — 97,9 тис. грн;

Апарат Верховної Ради України — 96,4 тис. грн;

Рахункова палата — 94,5 тис. грн.

Середня нарахована заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у червні становила 66,84 тис. грн., www.mof.gov.ua

Водночас заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу у разі звільнення та інші виплати, передбачені законодавством. Тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.

Місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися, www.mof.gov.ua

Середня нарахована суддівська винагорода суддів вищих судових органів — Верховного Суду, Конституційного Суду, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищого антикорупційного суду — у червні 2026 року становила від 197,8 тис. грн до 446,7 тис. грн.

Середній розмір нарахованої заробітної плати працівників апаратів органів судової влади центрального рівня становив 71,46 тис. грн.

Скільки людей працює у державних органах

Загальна фактична чисельність працівників державних органів у червні 2026 року становила 165,6 тис. осіб. Це на 1,6 тис. осіб менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Із них:

108,6 тис. осіб — у державних органах центрального рівня, разом із територіальними органами;

23 тис. осіб — у місцевих державних (військових) адміністраціях;

34 тис. осіб — в органах судової влади.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в червні 2026 року середня зарплата штатних працівників перевищила 32,7 тис. грн. Порівняно з травнем вона збільшилася майже на 5,9%. Традиційно найвищі зарплати отримують жителі столиці, а серед галузей лідером за рівнем оплати праці залишається IT-сфера.

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