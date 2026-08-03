Українці можуть отримати кредит до 480 тис. грн на автономне опалення для приватних будинків
Які кредити передбачені
- 0% у перший рік;
- 5% — у другий;
- 7% — у третій.
- підтримку централізованого теплопостачання як сфери державного інтересу;
- стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та когенераційних установок;
- розвиток інвестиційних програм у сфері теплопостачання;
- поетапне впровадження механізму обов’язкового встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до систем централізованого теплопостачання;
- визначення відповідальності теплотранспортуючих організацій за обслуговування індивідуальних теплових пунктів;
- удосконалення порядку формування тарифів на теплову енергію;
- уточнення конкурентних засад діяльності у сфері теплопостачання.
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