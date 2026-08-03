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Українці можуть отримати кредит до 480 тис. грн на автономне опалення для приватних будинків

Особисті фінанси
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Автономне опалення для приватних будинків
Автономне опалення для приватних будинків
Уряд розширив програму підтримки для людей, які планують встановити автономне опалення у своїх будинках.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Які кредити передбачені

Пільговий кредит на суму до 250 тис. грн або до 480 тис. грн можна взяти на придбання твердопаливних печей, димоходів, супутніх матеріалів та їх встановлення.
Держава компенсуватиме 10% або 20% основної суми кредиту залежно від його розміру. Пільгова ставка становитиме:
  • 0% у перший рік;
  • 5% — у другий;
  • 7% — у третій.
Площа будинку, для якого встановлюється автономне опалення, не має перевищувати 300 кв. м.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, спрямований на підтримку розвитку ефективного та сталого централізованого теплопостачання. Документ є одним з індикаторів виконання програми Ukraine Facility. Мета закону — створити умови для поетапного встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будинках, підключених до систем централізованого теплопостачання.
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Документ також удосконалює правове регулювання у сфері теплопостачання та створює умови для модернізації, розвитку й ефективного функціонування систем централізованого теплопостачання в Україні. Зокрема, закон передбачає:
  • підтримку централізованого теплопостачання як сфери державного інтересу;
  • стимулювання використання відновлюваних джерел енергії та когенераційних установок;
  • розвиток інвестиційних програм у сфері теплопостачання;
  • поетапне впровадження механізму обов’язкового встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях, підключених до систем централізованого теплопостачання;
  • визначення відповідальності теплотранспортуючих організацій за обслуговування індивідуальних теплових пунктів;
  • удосконалення порядку формування тарифів на теплову енергію;
  • уточнення конкурентних засад діяльності у сфері теплопостачання.
За матеріалами:
Finance.ua
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