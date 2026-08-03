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Укрексімбанк більше не виплачуватиме пенсії: як змінити банк

Особисті фінанси
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Пенсії через Укрексімбанк
Пенсії через Укрексімбанк
Акціонерне товариство «Укрексімбанк» повідомило, що з 1 жовтня 2026 року припиняє співпрацю з Пенсійним фондом України в частині обслуговування банківських рахунків одержувачів пенсій, житлових субсидій, пільг та інших державних соціальних виплат.
Про це повідомила пресслужба Пенсійного фонду.

Що потрібно зробити одержувачам виплат

Якщо пенсія або інша соціальна виплата надходить через АТ «Укрексімбанк», одержувачам необхідно не пізніше ніж до 15 вересня 2026 року обрати інший уповноважений банк та повідомити про це Пенсійний фонд України.
Для цього потрібно подати заяву про зміну способу виплати пенсії або іншої соціальної виплати, зазначивши реквізити рахунку, відкритого в іншому уповноваженому банку.
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Подати заяву можна:
  • через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;
  • у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Через які банки можна отримувати виплати

Пенсії та інші державні соціальні виплати можна отримувати через такі уповноважені банки:
  • Кристалбанк;
  • Комінбанк;
  • ПУМБ;
  • Банк Альянс;
  • Кредобанк;
  • Полтава-Банк;
  • Радабанк;
  • ВСТ Банк;
  • Акордбанк;
  • Укргазбанк;
  • Укрсиббанк;
  • Південний;
  • Піреус Банк;
  • ОТП Банк;
  • Юнекс Банк;
  • Львів;
  • МТБ Банк;
  • Креді Агріколь Банк;
  • Сенс Банк;
  • Індустріалбанк;
  • Східно-Український банк «Грант»;
  • Мотор-Банк;
  • Ідея Банк;
  • Універсал Банк;
  • Приватбанк;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • Державний експортно-імпортний банк України;
  • Ощадбанк;
  • МетаБанк;
  • Таскомбанк;
  • Міжнародний інвестиційний банк;
  • Правекс Банк;
  • Акцент-Банк;
  • Полікомбанк;
  • Глобус;
  • ПроКредит Банк;
  • Скай Банк.

Що буде, якщо не змінити банк

Якщо одержувач виплат не обере інший уповноважений банк і не повідомить про це Пенсійний фонд України до 15 вересня 2026 року, пенсії та інші соціальні виплати здійснюватимуться через відділення АТ «Укрпошта».
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що станом на 1 липня пенсійні виплати в Україні отримують 9,98 млн громадян. Від початку року кількість пенсіонерів зменшилася на 190,5 тисяч осіб. Розмір середньої пенсії становить 7 273 грн, водночас кожен четвертий пенсіонер живе на виплату близько 3,5 тис. грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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