Скільки коштів потрібно для комфортного життя в Польщі Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Дівчина тримає в руках польські злоті

Польща залишається країною, яка після початку повномасштабної війни прийняла найбільшу кількість українців. Одним із головних центрів української громади став Краків. Через високий попит на житло саме оренда залишається найбільшою статтею витрат для більшості сімей.

Finance.ua поспілкувався з українцями, які живуть у Києві, Харкові та Львові, а також із тими, хто у різні періоди переїхали до Європи. Ми спитали їх про те, скільки коштів вони витрачають щомісяця на житло, комунальні послуги, продукти, транспорт, медицину, одяг та освіту дітей, а також що сьогодні для них означає комфортне життя.

Які витрати на життя у Кракові

Наразі оренда однокімнатної квартири на околиці Кракова коштує 350−500 євро на місяць, а ближче до центру 600−800 євро. Комунальні послуги обходяться ще у 150−250 євро, а витрати на продукти для однієї людини становлять у середньому 300−350 євро на місяць.

За таких умов для комфортного життя одній людині необхідно приблизно 1−1,5 тис. євро на місяць, а сім’ї від 2 тис. євро.

Досвід українки, яка живе у Польщі

Українка Влада вже кілька років проживає у Кракові. За цей час вона відкрила власний бізнес і придбала квартиру, тому витрати на оренду більше не входять до сімейного бюджету. Втім, за її словами, це не означає, що життя стало дешевшим.

«Найбільше відчуваються податки. Коли починаєш працювати на себе, розумієш, що значна частина доходу одразу йде державі. Спочатку це було незвично, але водночас бачиш, куди ці кошти спрямовуються — дороги, транспорт, медицина, адміністративні послуги», — пояснила українка.

За словами Влади, для комфортного життя одній людині у Кракові потрібно приблизно 1 050−1 500 євро на місяць (близько 4 500−6 500 злотих). Цієї суми вистачає на житло, продукти, транспорт, відвідування кафе чи спортзалу, а також невеликі заощадження.

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«У Польщі життя точно не дешеве, але воно більш передбачуване. Якщо маєш роботу, то можеш планувати бюджет на кілька місяців наперед і не боятися несподіваних витрат», — додала вона.

Однією з головних переваг життя у Польщі є можливість планувати особисті фінанси. Попри вищі ціни, люди частіше говорять не про необхідність економити, а про фінансову передбачуваність і можливість планувати витрати на кілька місяців уперед.

Стаття витрат Польща Оренда житла (євро) 450–800 Комуналка (євро) 180–250 Продукти (євро) 200–300 Транспорт (євро) 35–50 Ліки Переважно покриває страхування Одяг та повсякденні витрати (євро) 50–100 Освіта та дозвілля дітей (за наявності) Державні школи безкоштовні Орієнтовний загальний бюджет на людину (євро) 1 200–1 700

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що кількість громадян України, які планують залишитися в Польщі на тривалий період, зростає. Крім того, рівень зайнятості українців підвищується, хоча багато хто й надалі працює на посадах, що не відповідають їхній кваліфікації.

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