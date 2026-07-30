У Польщі зростає кількість українців, які планують там залишитися Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Майже ніхто не розглядає короткотермінове перебування в Польщі.

Кількість громадян України, які планують залишитися в Польщі на тривалий період, зростає. Крім того, рівень зайнятості українців підвищується, хоча багато хто й надалі працює на посадах, що не відповідають їхній кваліфікації.

Про це йдеться в останньому звіті Центру досліджень міграції Варшавського університету, передає InPoland.net.pl.

Більшість українців планують залишитися в Польщі

Згідно з результатами останнього опитування, майже 75% українців розглядають можливість довгострокового перебування в Польщі. При чому зросла кількість тих, хто планує бути в Польщі кілька років — 44%. У 2022 році про кількарічне перебування заявляли 22% опитаних.

23% опитаних не визначилися з тим, чи планують тривалий час залишатися в Польщі.

Про намір залишитися в Польщі на тривалий час або на постійно заявляють 80% тих українців, які прибули в Польщу до війни. Серед біженців таких 64%, при чому лише близько 13% розглядають Польщу як країну для постійного проживання.

Читайте також В Україні запускають платформу для повернення молоді

Майже ніхто з опитаних не розглядає короткотермінове перебування в Польщі.

Про короткотермінове перебування в Польщі найчастіше заявляли наймолодші та найстарші респонденти (відповідно до 25 років та старше 65 років).

Чоловіки частіше, ніж жінки, заявляють про свій намір залишитися в Польщі назавжди.

Як зазначають автори звіту, крім очевидних аспектів, пов’язаних із військовою службою, це може бути пов’язано з тим, що люди, які створили сім’ю в Польщі або привезли її сюди, частіше бачать своє майбутнє в країні перебування.

Рівень зайнятості

Дослідження показує, що рівень зайнятості українців також зростає. За останні чотири роки кількість зайнятих українців зросла з 69% до майже 83%. Найбільшою групою є ті, хто має постійну, повну зайнятість (57%), найчастіше за трудовим договором.

Водночас спостерігається збільшення кількості людей, які започаткували власний бізнес.

Автори звіту звернули увагу, що попри загальний успіх в інтеграції на польський ринок праці, українці все ще працюють на посадах нижче рівня своєї кваліфікації. З роками ця ситуація не покращується, хоча все більше українців покращує свої знання польської мови. Цього року аж 45% респондентів повідомили, що працюють нижче рівня своєї кваліфікації, найчастіше у сфері виробництва та послуг.

Які доходи мають українці

У дослідженні також розглядалися доходи українських працівників у Польщі. Незважаючи на покращення, приблизно 40% респондентів все ще отримують щомісячну зарплату у розмірі 5000 злотих брутто або менше. Для порівняння, минулого року майже 50% респондентів заробляли таку суму.

Відсоток тих, хто має найвищий заробіток — понад 9500 злотих — сягає 18%.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що все більше українських мігрантів у країнах ЄС не планують повертатися додому навіть після завершення війни. Хоча емоційний зв’язок з Україною залишається сильним, на рішення дедалі більше впливають практичні чинники — безпека, економічні перспективи, рівень життя та стабільність.

Після зростання оптимізму у 2025 році настрої українців за кордоном знову змінилися. Якщо торік про готовність повернутися заявляли 68% опитаних, то у 2026 році таких залишилося 53%.

За розрахунками експертів, після закінчення війни до України повернеться 1,3−2,2 млн біженців:

оптимістичний сценарій. Повернуться 2,2 млн українців, залишаться за кордоном — 2,1 млн біженців (без урахування рф та білорусі);

середній сценарій. Повернуться 1,6 млн біженців, а 2,7 млн залишаться за кордоном;

песимістичний сценарій. Повернуться лише 1,3 млн українців, а за кордоном залишаться 3,0 млн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.