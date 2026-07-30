У Польщі зростає кількість українців, які планують там залишитися

Кількість громадян України, які планують залишитися в Польщі на тривалий період, зростає. Крім того, рівень зайнятості українців підвищується, хоча багато хто й надалі працює на посадах, що не відповідають їхній кваліфікації.
Про це йдеться в останньому звіті Центру досліджень міграції Варшавського університету, передає InPoland.net.pl.
Більшість українців планують залишитися в Польщі
Згідно з результатами останнього опитування, майже 75% українців розглядають можливість довгострокового перебування в Польщі. При чому зросла кількість тих, хто планує бути в Польщі кілька років — 44%. У 2022 році про кількарічне перебування заявляли 22% опитаних.
23% опитаних не визначилися з тим, чи планують тривалий час залишатися в Польщі.
Про намір залишитися в Польщі на тривалий час або на постійно заявляють 80% тих українців, які прибули в Польщу до війни. Серед біженців таких 64%, при чому лише близько 13% розглядають Польщу як країну для постійного проживання.
Майже ніхто з опитаних не розглядає короткотермінове перебування в Польщі.
Про короткотермінове перебування в Польщі найчастіше заявляли наймолодші та найстарші респонденти (відповідно до 25 років та старше 65 років).
Чоловіки частіше, ніж жінки, заявляють про свій намір залишитися в Польщі назавжди.
Як зазначають автори звіту, крім очевидних аспектів, пов’язаних із військовою службою, це може бути пов’язано з тим, що люди, які створили сім’ю в Польщі або привезли її сюди, частіше бачать своє майбутнє в країні перебування.
Дослідження показує, що рівень зайнятості українців також зростає. За останні чотири роки кількість зайнятих українців зросла з 69% до майже 83%. Найбільшою групою є ті, хто має постійну, повну зайнятість (57%), найчастіше за трудовим договором.
Водночас спостерігається збільшення кількості людей, які започаткували власний бізнес.
Автори звіту звернули увагу, що попри загальний успіх в інтеграції на польський ринок праці, українці все ще працюють на посадах нижче рівня своєї кваліфікації. З роками ця ситуація не покращується, хоча все більше українців покращує свої знання польської мови. Цього року аж 45% респондентів повідомили, що працюють нижче рівня своєї кваліфікації, найчастіше у сфері виробництва та послуг.
Які доходи мають українці
У дослідженні також розглядалися доходи українських працівників у Польщі. Незважаючи на покращення, приблизно 40% респондентів все ще отримують щомісячну зарплату у розмірі 5000 злотих брутто або менше. Для порівняння, минулого року майже 50% респондентів заробляли таку суму.
Відсоток тих, хто має найвищий заробіток — понад 9500 злотих — сягає 18%.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що все більше українських мігрантів у країнах ЄС не планують повертатися додому навіть після завершення війни. Хоча емоційний зв’язок з Україною залишається сильним, на рішення дедалі більше впливають практичні чинники — безпека, економічні перспективи, рівень життя та стабільність.