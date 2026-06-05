За чотири місяці в Україну повернулося більше людей, ніж виїхало — НБУ Сьогодні 13:35 — Світ

Приплив громадян частково пояснюється сезонністю туристичних виїздів

Кількість українських мігрантів за кордоном від початку 2026 року дещо скоротилася.

Про це йдеться у свіжому Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України.

Кількість українців за кордоном зменшилася

За даними ООН, станом на 30 квітня 2026 року за межами України перебували 5,8 млн українських мігрантів. Для порівняння, наприкінці 2025 року цей показник становив 5,9 млн осіб.

Скорочення кількості мігрантів насамперед пояснюється зменшенням числа українців в Італії на 104 тис. осіб, а також у Німеччині на 51 тис. осіб.

Водночас у НБУ зазначають, що статистика ООН часто уточнюється. Так, оприлюднені пізніше дані Євростату свідчать про іншу динаміку. Зокрема, станом на кінець квітня 2026 року в Італії перебувало на 20 тис. українців менше, ніж наприкінці 2025 року, тоді як у Німеччині їхня кількість, навпаки, збільшилася на 29 тис. осіб.

Станом на 30 квітня 2026 року за межами України перебували 5,8 млн українських мігрантів

Повернень в Україну було більше, ніж виїздів

За даними Державної прикордонної служби України, у січні-квітні 2026 року кількість громадян, які повернулися в Україну, перевищила кількість тих, хто виїхав за кордон, на 13,3 тис. осіб.

Водночас в аналогічний період минулого року чистий приплив громадян був більшим.

У Нацбанку зазначають, що чистий приплив громадян частково пояснюється сезонністю туристичних виїздів на період зимових свят та виїздами в зимовий період через підвищені безпекові ризики.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що країни Євросоюзу розглядають можливість виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту в разі її продовження після 4 березня 2027 року. Уряди деяких країн ЄС висловили стурбованість «через зростання частки чоловіків призовного віку» із загальної кількості новоприбулих.

Як заявив єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер, ініціатива щодо можливого виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту біженців у Європейському Союзі надійшла від України.

Водночас не всі держави-члени ЄС поділяють такий підхід. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро та голова МВС Люксембургу Леон Глоден наголосили, що найрозумнішим кроком є автоматичне продовження директиви у її нинішньому вигляді, а будь-які можливі зміни необхідно попередньо узгоджувати з Києвом.

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