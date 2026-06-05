Єврокомісар: виключити чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту в ЄС просить Україна Сьогодні 11:32 — Світ

Країни Євросоюзу розглядають можливість виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту

Ініціатива щодо можливого виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту біженців у Європейському Союзі надійшла від України.

Про це єврокомісар з питань внутрішніх справ і міграції Магнус Бруннер заявив на пресконференції, передає hromadske.

За його словами, держави ЄС підтримують продовження тимчасового захисту для українців до 2028 року, але в межах цього розглядають «деякі зміни в обсязі», серед яких виключення чоловіків віком 23−60 років.

«І це те, про що нас просять українці», — каже Бруннер.

Він зазначив, що це питання вже обговорювали з країнами, які прийняли найбільшу кількість українських біженців, зокрема з Чехією, Польщею, Німеччиною, країнами Балтії та Австрією. За словами єврокомісара, остаточне рішення можуть ухвалити найближчими тижнями.

Що відомо про обговорення в ЄС

Раніше видання Euractiv із посиланням на внутрішній документ Ради ЄС повідомило, що країни Євросоюзу розглядають можливість виключення українських чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту в разі її продовження після 4 березня 2027 року.

Уряди деяких країн ЄС висловили стурбованість «через зростання частки чоловіків призовного віку» із загальної кількості новоприбулих. Тож під час обговорення продовження програми захисту виникла пропозиція звузити її сферу застосування, зокрема «виключити чоловіків призовного віку» або людей, які виїхали з України нелегально.

Як писав раніше Finance.ua, міністр міграції Швеції Йоган Форсселль зазначив, що Стокгольм також готовий підтримати такі зміни. На його думку, виключення з-під захисту тих, хто має заборону на виїзд з України, є «розумною пропозицією», адже для перемоги важливо, щоб більше чоловіків залишалися вдома.

Водночас не всі держави-члени ЄС поділяють такий підхід. Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро та голова МВС Люксембургу Леон Глоден наголосили, що найрозумнішим кроком є автоматичне продовження директиви у її нинішньому вигляді, а будь-які можливі зміни необхідно попередньо узгоджувати з Києвом.

hromadske За матеріалами:

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