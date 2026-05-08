4,33 мільйона українців мають статус тимчасового захисту в ЄС: де найбільше (інфографіка)

Станом на 31 березня 2026 року загалом 4,33 мільйона громадян, що виїхали з України, мали статус тимчасового захисту в ЄС.
Порівняно з кінцем лютого 2026 року загальна кількість осіб з України, які перебували під тимчасовим захистом, зменшилася на 68 980 осіб (-1,6%), пише Євростат.

Країни ЄС, що приймають найбільшу кількість осіб

  • Німеччина (1 274 955 осіб; 29,4% від загальної кількості осіб у ЄС).
  • Польща (961 405 осіб; 22,2%).
  • Чехія (379 820 осіб; 8,8%).
Серед країн ЄС кількість осіб, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла у 14 країнах і зменшилася у 13.
Найбільше зростання

Спостерігалося в Німеччині (+7 480; +0,6%), Іспанії (+2 665; +1,0%) та Румунії (+2 125; +1,0%).

Найбільше зменшення

Зафіксовано в Італії (-30 365; -47,4%) через одночасне закінчення терміну дії великої кількості дозволів наприкінці місяця, пов’язаного з процедурою щорічного поновлення дозволів.
Далі йдуть Чехія (-19 810; -5,0%) та Фінляндія (-8 080; -10,2%).
Найвищі співвідношення кількості осіб, які отримали тимчасовий захист, на тисячу осіб спостерігалися в Чехії (34,8), Польщі (26,3) та Словаччині (26,2), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,6 на тисячу осіб.

Кому давали захист

Станом на 31 березня 2026 року громадяни України становили понад 98,4% осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС.
  • Дорослі жінки становили 43,3% від загальної кількості осіб.
  • Неповнолітні становили майже третину (30,1%).
  • Дорослі чоловіки становили трохи більше чверті (26,6%) від загальної кількості.
Finance.ua писав, що Україна хоче отримати від Європейського Союзу дані щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, зокрема, щодо вразливих категорій населення, для подальшого планування політики повернення та підготовки громад. Про це заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін за підсумками зустрічі із Європейським комісаром з питань внутрішніх справ та міграції Магнусом Бруннером.
Улютін наголосив, що для України важливо уникнути правової невизначеності та різних підходів щодо українських громадян, які через війну вимушено перебувають у країнах Європейського Союзу.
«Наша позиція є чіткою: ми хочемо, щоб українці поверталися додому, але це має бути добровільне та усвідомлене рішення. Ключовим чинником для прийняття такого рішення залишається безпека, яка залежить від ситуації на місцях та від наших Збройних Сил», — зазначив Улютін.
Тетяна Берегова
