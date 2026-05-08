ВПО можуть виселити із соцжитла через доходи — коли це можливо

Внутрішньо переміщені особи, які проживають у соціальному житлі, можуть втратити право користування ним у разі зростання доходів сім’ї.

Про це розповіли фахівці « Юридичного порадника для ВПО », пояснивши, у яких випадках місцева влада може ініціювати розірвання договору найму.

Коли ВПО можуть втратити право на соціальне житло

Юристи пояснюють, що порядок користування соціальним житлом регулюється постановою Кабміну № 682.

Згідно з документом, наймодавець має право ініціювати розірвання договору та виселення мешканців без надання іншого житла, якщо доходи сім’ї дозволяють самостійно орендувати квартиру чи будинок поза фондом соціального житла.

При цьому конкретного фіксованого рівня доходу законодавство не встановлює. У кожному випадку показник розраховується окремо — залежно від прожиткового мінімуму та вартості оренди житла у конкретному населеному пункті.

Як визначають «поріг спроможності»

Фахівці навели приклад для родини із трьох осіб, яка проживає у Чернігові.

У 2026 році прожитковий мінімум становить 3209 грн. До цього додають орієнтовну вартість оренди житла на одну особу. Для Чернігова цей показник становить приблизно 5625 грн. Таким чином, умовний «поріг спроможності» для користування соціальним житлом складає близько 8834 грн на одну особу.

Якщо фактичний дохід члена сім’ї нижчий за цей показник, родина вважається такою, що потребує соціального житла. Якщо ж дохід перевищує поріг, місцева влада може наполягати на розірванні договору найму.

Фахівці також наголошують, що згідно з Постановою Кабміну № 1253 орган місцевої влади повинен встановлювати мінімальну вартість оренди метрів квадратних житла. Виконком Чернігівської міської ради цей обовʼязок виконав. Отже, у прикладі використані актуальні показники із рішення уповноваженого органу.

Однак, на жаль, на практиці часто органи місцевої влади вчасно не оприлюднюють у загальному доступі ці дані або розміщуються вже застарілі показники. У таких випадках найкраще звертатися до міських рад із запитом на отримання публічної інформації.

Як органи влади перевіряють доходи

У «Юридичному пораднику для ВПО» зазначають, що органи місцевого самоврядування щороку перевіряють доходи мешканців соціального житла.

Для цього враховуються:

довідки про доходи наймача та членів його сім’ї;

інформація про майно, яке перебуває у власності родини.

В яких ще випадках можуть виселити із соціального житла

Окрім зростання доходів, договір найму можуть розірвати і з інших причин.

Зокрема, підставами можуть бути:

придбання або отримання іншого житла;

подання недостовірної інформації про доходи;

несплата за житло протягом шести місяців;

систематичне порушення правил проживання;

псування житла або використання його не за призначенням;

порушення умов договору після письмового попередження.

У разі відмови добровільно звільнити житло виселення можливе лише за рішенням суду.

