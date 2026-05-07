Скільки українці готові витратити на купівлю житла в 2026 році (інфографіка) Сьогодні 09:04 — Нерухомість

У 2026 році 51,1% опитаних українців планують придбати нерухомість. Водночас більшість орієнтується на бюджет до $60 тис.

Про це свідчать дані дослідження, яке провів український маркетплейс нерухомості Dim.ria

Попри війну, більшість українців продовжують жити у рідних містах в 2026 році. Водночас 33,7% змінили місце проживання після 24 лютого 2022 року. Ба більше близько половини опитаних не мають власного житла: майже 40% орендують, 7,6% — проживають у тимчасовому житлі.

Інфографіка: Dim.ria

У 2026 році зростає інтерес до приватних будинків: 34,7% шукають саме таку нерухомість для покупки. Власний будинок дозволить краще контролювати автономність (світло, опалення, вода), що в свою чергу дає більше відчуття безпеки та контролю.

25,9% розглядають вторинний ринок — це дозволяє швидше переїхати без очікування завершення будівництва чи ремонту.

Бюджети на купівлю

У третини респондентів зменшився бюджет на купівлю нерухомості у 2026 році:

у 33,9% — бюджет зменшився;

у 29,4% — зріс;

у 36,8% — не змінився.

Найбільша частка, 43,1% опитаних, готові витратити на житло від $30 до $60 тис., 33,3% — можуть виділити ще менше, до $30 тис. Таким чином, понад 76% респондентів орієнтуються на бюджет до $60 тис.

Серед пріоритетів, за якими українці обирають житло для купівлі, на перший план виходять рівень доходу, ціни на нерухомість та загальна безпекова ситуація в країні.

Натомість державні програми, наприклад, єОселя та іпотека відходять на другий план у рішенні. Ключовими факторами при оренді є фінансова ситуація та умови договору

Загалом ринок нерухомості залишається орієнтованим на доступне житло, а фінансові фактори визначають як купівлю, так і оренду

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані ЛУН писав , що найдорожчими в Києві залишаються будинки у Печерському районі — медіанна ціна тут становить $1,09 млн. Це більш ніж у 7 разів вище, ніж у Дніпровському районі, де показник становить $152 тис. Дані актуальні станом на 6 квітня 2026 року. Сегмент середніх цін формують Солом’янський район із показником $265 тис., а також Деснянський і Святошинський — по $210 тис. Нижчі медіанні ціни зафіксовано в Дарницькому районі — $170 тис. та Дніпровському — $152 тис.

Експертка з нерухомості Олена Гайдамаха заявляла , що вартість житла в Україні не демонструє ознак зниження, попри очікування потенційних покупців. На ринок одночасно тиснуть воєнні ризики, зростання собівартості будівництва та загальна економічна нестабільність.

