Скільки українці готові витратити на купівлю житла в 2026 році (інфографіка)
У 2026 році 51,1% опитаних українців планують придбати нерухомість. Водночас більшість орієнтується на бюджет до $60 тис.
Про це свідчать дані дослідження, яке провів український маркетплейс нерухомості Dim.ria.
Попри війну, більшість українців продовжують жити у рідних містах в 2026 році. Водночас 33,7% змінили місце проживання після 24 лютого 2022 року. Ба більше близько половини опитаних не мають власного житла: майже 40% орендують, 7,6% — проживають у тимчасовому житлі.
51,1% українців планують цього року придбати нерухомість.
У 2026 році зростає інтерес до приватних будинків: 34,7% шукають саме таку нерухомість для покупки. Власний будинок дозволить краще контролювати автономність (світло, опалення, вода), що в свою чергу дає більше відчуття безпеки та контролю.
25,9% розглядають вторинний ринок — це дозволяє швидше переїхати без очікування завершення будівництва чи ремонту.
Бюджети на купівлю
У третини респондентів зменшився бюджет на купівлю нерухомості у 2026 році:
- у 33,9% — бюджет зменшився;
- у 29,4% — зріс;
- у 36,8% — не змінився.
Найбільша частка, 43,1% опитаних, готові витратити на житло від $30 до $60 тис., 33,3% — можуть виділити ще менше, до $30 тис. Таким чином, понад 76% респондентів орієнтуються на бюджет до $60 тис.
Серед пріоритетів, за якими українці обирають житло для купівлі, на перший план виходять рівень доходу, ціни на нерухомість та загальна безпекова ситуація в країні.
Натомість державні програми, наприклад, єОселя та іпотека відходять на другий план у рішенні. Ключовими факторами при оренді є фінансова ситуація та умови договору
Загалом ринок нерухомості залишається орієнтованим на доступне житло, а фінансові фактори визначають як купівлю, так і оренду
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані ЛУН писав, що найдорожчими в Києві залишаються будинки у Печерському районі — медіанна ціна тут становить $1,09 млн. Це більш ніж у 7 разів вище, ніж у Дніпровському районі, де показник становить $152 тис. Дані актуальні станом на 6 квітня 2026 року. Сегмент середніх цін формують Солом’янський район із показником $265 тис., а також Деснянський і Святошинський — по $210 тис. Нижчі медіанні ціни зафіксовано в Дарницькому районі — $170 тис. та Дніпровському — $152 тис.
Експертка з нерухомості Олена Гайдамаха заявляла, що вартість житла в Україні не демонструє ознак зниження, попри очікування потенційних покупців. На ринок одночасно тиснуть воєнні ризики, зростання собівартості будівництва та загальна економічна нестабільність.
