Чому квартири в Україні не дешевшають попри слабкий попит — пояснення експертки

Суттєве зниження цін можливе лише за умови глибокої економічної кризи або різкого знецінення валюти

Вартість житла в Україні не демонструє ознак зниження, попри очікування потенційних покупців. На ринок одночасно тиснуть воєнні ризики, зростання собівартості будівництва та загальна економічна нестабільність.

Про це розповіла експертка з нерухомості Олена Гайдамаха у коментарі виданню 24 Канал.

Чи можливе зниження цін найближчим часом

На думку експертки, суттєве зниження цін можливе лише за умови глибокої економічної кризи або різкого знецінення валюти. Проте локальні фактори не мають миттєвого впливу на ринок.

Наприклад, стабілізація ситуації на ринку пального не призведе до автоматичного зниження вартості квадратного метра.

За її словами, цінова динаміка також різниться залежно від сегмента. На вторинному ринку вартість житла зростає поступово. У новобудовах ціни продовжують підвищуватися навіть за відносно слабкого попиту, і така тенденція сформувалася ще до подорожчання пального.

Де купують житло

Повномасштабна війна переформатувала попит на нерухомість по всій країні. Після початку вторгнення значна частина населення змінила місце проживання. Найбільше людей переїхали до західних областей, Києва та великих обласних центрів. Саме ці міста стали основними точками концентрації попиту, що автоматично вплинуло на ринок житла.

У прифронтових регіонах ситуація протилежна. Через постійні безпекові ризики кількість угод там скоротилася, а попит залишається обмеженим. Це стримує зростання цін, а в окремих випадках призводить до їх зниження.

Ремонт як головний фінансовий бар’єр

Зростання витрат на ремонт стало ще одним фактором, який змінює поведінку покупців, зазначила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Через дефіцит робочої сили та проблеми з енергопостачанням будівельні роботи й матеріали суттєво подорожчали. Якщо раніше ремонт займав приблизно третину вартості квартири, зараз його частка може сягати 50−70%. У результаті кінцева сума покупки значно перевищує початкову ціну житла.

Покупці дедалі рідше орієнтуються лише на вартість квадратного метра. Вони враховують повний бюджет, строки завершення будівництва та можливі ризики. У таких умовах частина людей відкладає купівлю житла. Інші шукають варіанти, які потребують мінімальних витрат на ремонт або дозволяють зекономити на оздобленні.

Прогноз на квітень 2026 року

У квітні ринок залежатиме передусім від безпекової ситуації та економічної стабільності. Активність покупців залишатиметься нерівномірною: пріоритетними регіонами будуть Київ та Західна Україна, де спостерігається хоча б відносна передбачуваність.

