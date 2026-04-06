Ціни на «вторинку» зростають: скільки коштує житло в Україні (інфографіка)
Найдорожчим містом для купівлі однокімнатної квартири на вторинному ринку залишається Київ. Середня ціна там зафіксована на рівні $89 000. Найдоступніше житло пропонують у прифронтових регіонах. Найнижчу вартість зафіксовано у Запорізькій області — $15 500.
Про це свідчать дані аналітики Dim.ria.
Зазначається, що в березні кількість оголошень на вторинному ринку найбільше зросла у Сумській області (+17%). У всіх інших регіонах коливання пропозиції було в межах 5%.
Ціни
Вартість вторинного житла продовжує зростати в більшості областей України.
Найбільші темпи зростання зафіксовано у Херсонській (+6%), Івано-Франківській (+5%), Закарпатській (+4%), Тернопільській (+4%), Київській (+4%), Харківській (+4%) та Кіровоградській (+4%) областях. Значне падіння ціни відбулось у Черкаській області — на 10%.
Лідери за вартістю житла
Найдорожчим містом для купівлі однокімнатної квартири залишається Київ. Середня ціна тут зафіксована на рівні $89 000, що відповідає показникам попереднього місяця (зміна 0%).
До топ-5 регіонів із найвищими цінами також увійшли:
- Закарпатська область — $75 800 (+4%);
- Львівська область — $75 000 (+2%);
- Івано-Франківська область — $68 000 (+5%);
- Рівненська область — $62 000 (0%).
Регіони з найнижчими цінами
Найдоступніше житло на вторинному ринку пропонують у прифронтових та деокупованих регіонах. Найнижчу вартість зафіксовано у Запорізькій області — $15 500, при цьому ціна знизилася на 3% порівняно з лютим.
Також до переліку областей із найнижчою вартістю входять:
- Херсонська область — $18 000 (+6%);
- Миколаївська область — $19 300 (+2%);
- Кіровоградська область — $22 900 (+4%);
- Сумська область — $23 000 (0%).
Ціни у столиці
Якщо аналізувати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує $180 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $48 тис.
Попит
Протягом березня попит на вторинне житло зростав практично по всій території України. Найбільше збільшення інтересу — у Полтавській (+71%), Херсонській (+39%) та Сумській (+31%) областях. Помітне падіння попиту зафіксовано у Закарпатській (-28%) та Вінницькій (-6%) областях.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що для ринку нерухомості України останні чотири роки стали періодом найбільшої турбулентності в історії. Особливо це стосується великих прифронтових міст — Дніпра, Харкова, Запоріжжя та Херсона. Як змінювалася вартість житла від довоєнного спокою до реалій березня 2026 року, читайте у матеріалі Finance.ua.
Також за темою
Ціни на «вторинку» зростають: скільки коштує житло в Україні (інфографіка)
Автономність замість виду із вікна: яке житло нині вибирають покупці
Які ціни на квартири в Запоріжжі та Херсоні (весна 2026 року)
Обсяги будівництва житла досягли «доковідних» показників: де будують найбільше
Які ціни на оренду в дачний сезон: чого очікувати
Покупці масово «полюють» за будинками: які ціни під Києвом