Ціни на «вторинку» зростають: скільки коштує житло в Україні (інфографіка) Сьогодні 10:01 — Нерухомість

Протягом березня попит на вторинне житло зростав практично по всій території України

Найдорожчим містом для купівлі однокімнатної квартири на вторинному ринку залишається Київ. Середня ціна там зафіксована на рівні $89 000. Найдоступніше житло пропонують у прифронтових регіонах. Найнижчу вартість зафіксовано у Запорізькій області — $15 500.

Про це свідчать дані аналітики Dim.ria

Зазначається, що в березні кількість оголошень на вторинному ринку найбільше зросла у Сумській області (+17%). У всіх інших регіонах коливання пропозиції було в межах 5%.

Ціни

Вартість вторинного житла продовжує зростати в більшості областей України.

Найбільші темпи зростання зафіксовано у Херсонській (+6%), Івано-Франківській (+5%), Закарпатській (+4%), Тернопільській (+4%), Київській (+4%), Харківській (+4%) та Кіровоградській (+4%) областях. Значне падіння ціни відбулось у Черкаській області — на 10%.

Лідери за вартістю житла

Найдорожчим містом для купівлі однокімнатної квартири залишається Київ. Середня ціна тут зафіксована на рівні $89 000, що відповідає показникам попереднього місяця (зміна 0%).

Найдорожчим містом для купівлі однокімнатної квартири залишається Київ, Інфографіка: Dim.ria

До топ-5 регіонів із найвищими цінами також увійшли:

Закарпатська область — $75 800 (+4%);

Львівська область — $75 000 (+2%);

Івано-Франківська область — $68 000 (+5%);

Рівненська область — $62 000 (0%).

Регіони з найнижчими цінами

Найдоступніше житло на вторинному ринку пропонують у прифронтових та деокупованих регіонах. Найнижчу вартість зафіксовано у Запорізькій області — $15 500, при цьому ціна знизилася на 3% порівняно з лютим.

Також до переліку областей із найнижчою вартістю входять:

Херсонська область — $18 000 (+6%);

Миколаївська область — $19 300 (+2%);

Кіровоградська область — $22 900 (+4%);

Сумська область — $23 000 (0%).

Ціни у столиці

Якщо аналізувати столицю детальніше: найдорожчим залишається Печерський район, де однокімнатна квартира в середньому коштує $180 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, де середня вартість такої квартири становила $48 тис.

Найдорожчим залишається Печерський район, Інфографіка: Dim.ria

Попит

Протягом березня попит на вторинне житло зростав практично по всій території України. Найбільше збільшення інтересу — у Полтавській (+71%), Херсонській (+39%) та Сумській (+31%) областях. Помітне падіння попиту зафіксовано у Закарпатській (-28%) та Вінницькій (-6%) областях.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.