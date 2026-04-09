Ціни на будинки під Києвом відрізняються майже у 8 разів

Ринок будинків у Київській області залишається дуже неоднорідним
Ринок будинків у Київській області залишається дуже неоднорідним
Середня ціна приватного будинку на вторинному ринку Київської області коливається від $35 500 до $270 000 залежно від району.
Про це свідчать дані ЛУН.

Найдорожчі та найдешевші напрямки

Найдорожчими залишаються будинки в Обухівському районі — у середньому $270 тис. Це більш ніж у 7 разів дорожче, ніж у Білоцерківському районі, де середня ціна становить лише $35,5 тис. Дані актуальні станом на 6 квітня 2026 року.
Серед районів поблизу столиці також виділяється сам Київ — $215 тис. за будинок у середньому. Водночас ціни у передмісті значно варіюються:
  • Вишгородський район — $125 тис.
  • Бучанський — $115 тис.
  • Фастівський — $115 тис.
  • Бориспільський — $106 тис.
  • Броварський — $85 тис.

Що впливає на вартість

Таким чином, навіть у межах одного регіону різниця в цінах може перевищувати $200 тис. Основні фактори — близькість до Києва, транспортна доступність, якість забудови та попит на напрям.
«Якщо дивитися детальніше, Білоцерківський район дуже сильно вибивається вниз по цінах, тоді як інші райони області знаходяться приблизно в одній категорії — близько $100 тис. за будинок. Це пояснюється тим, що це єдиний район області, який не має прямого „виходу“ до Києва. В інших районах ціни значною мірою формує саме частина, що прилягає до столиці — тобто передмістя. Це добре видно і на прикладі Обухівського району, який майже вдвічі дорожчий за інші, адже саме там розташовані найдорожчі передмістя Києва», — пояснила Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистики.
Окремо варто відзначити, що Бучанський і Вишгородський райони тримаються в середньому сегменті, тоді як Броварський демонструє нижчий рівень цін серед найближчих до столиці напрямків.
Загалом ринок будинків у Київській області залишається дуже неоднорідним: різниця між найдешевшими та найдорожчими локаціями сягає майже 8 разів. Це робить приватні будинки одним із найбільш контрастних сегментів нерухомості в регіоні.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на ЛУН писав, що найдорожчі пропозиції 900 тис. дол. — у Козині та Плютах — 870 тис. доларів (на південному напрямку). В Лісниках та Лебедівці будиники на вторинці коштують від 600 тис. дол. до 418 тис. дол. відповідно. Найдешевше будинок можна придбати в Гнідині (150 тис.), Софіївській Борщагівці (150 тис. дол.) та Крюківщині (160 тис. дол.).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
