В Україні паркомісця дорожчають швидше за квартири — забудовники Сьогодні 16:08 — Нерухомість

Ціни на паркомісця ростуть швидше за ціни на житлові площі, Фото: magnific

В Україні після початку повномасштабного вторгнення ціни на паркомісця зростають швидше за ціни на житлові площі й часто перевищують їх.

Про це повідомили українські забудовники агентству «Інтерфакс-Україна».

Чому ціни на паркомісця ростуть швидше за ціни на житлові площі

За словами керівника проєктів Perfect Group Олексія Коваля, вартість квадратного метра паркінгу у нових ЖК може сягати приблизно 90−120% від ціни «квадрата» невеликих квартир у тому ж проєкті. В окремі періоди останніх років темпи зростання цін на паркомісця перевищували подорожчання житла.

Коваль пояснює, основними причинами такої динаміки є дефіцит пропозиції та обмежені можливості для будівництва підземних паркінгів у щільній міській забудові.

У компанії Greenville додають, що в Києві нестача паркомісць сягає 40−60%. Також зазначається, що вартість паркувальних місць зазвичай зростає ближче до завершення будівництва житлових комплексів.

«У різних проектах різні ціна, тому що на це впливає багато факторів. Динаміка вартості за останні роки позитивна — ціна лише зростає. Це пояснюється також хронічним дефіцитом паркомісць в столиці. За приблизною оцінкою він становить від 40% до 60%», — пояснив девелопер.

На скільки подорожчали паркомісця після 2022 року

Зростання вартості машиномісць пов’язане як із загальним подорожчанням будівництва, так і з підвищеним попитом на них через додаткову безпекову функцію.

Після 2022 року наявність підземного паркінгу стала одним із базових критеріїв при виборі житлового комплексу.

Як зазначає комерційна директорка девелоперської компанії «Інтергал-Буд» Олена Рижова, у середньому після початку повномасштабної російської агресії паркомісця в столичних ЖК комфорт-класу подорожчали приблизно на 30−50%.

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Якщо раніше їхня вартість становила $12−18 тис., то нині аналогічні об’єкти в нових комплексах коштують $18−30 тис., а в сегменті бізнес- і преміум-класу — ще дорожче.

У компанії Alliance Novobud зазначають, що вартість машиномісця в середньому становить близько 52 тис. грн за кв. м у комфорт-класі житла, залежно від локації та типу паркінгу. Водночас ціна «квадрата» у проєктах компанії становить близько 47 тис. грн/кв. м.

На вартість паркінгу суттєво впливає і його формат. Як повідомила СЕО Sigma+ Анна Лаєвська, ціна квадратного метра у підземному паркінгу як правило співставна з вартістю квадратного метра комерційної нерухомості у проєкті.

«Формат паркінгу суттєво впливає на ціну: підземний паркінг має зовсім іншу економіку будівництва порівняно з наземним або багаторівневим. Якщо говорити про підземний паркінг, то вартість квадратного метра там орієнтовно на 30% вища, ніж житлова нерухомість», — зазначила вона.

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