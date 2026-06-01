0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Яке житло найвигідніше для інвестицій: відповідь експертів

Нерухомість
27
Куди інвестувати в нерухомість
Куди інвестувати в нерухомість
Ринок нерухомості України у 2026 році переживає період, який експерти називають «крахом ілюзій». Покупець більше не живе емоціями чи глянцевими картинками фасадів — тепер усім керує жорстка логіка, прорахунок ризиків та безпекові виклики.
У новому відео власник та СЕО архітектурної компанії Archimatika Дмитро Васильєв та засновник Inzhur REIT Андрій Журжій без прикрас розбирають нові правила гри в українському девелопменті, оцінюють ліквідність житла на роки вперед та аналізують найпривабливіші регіони для вкладення капіталу.

Який клас житла обрати під свої потреби

Експерти зазначають, що вибір житла залежить від мети покупки. Для власного проживання покупці висувають одні вимоги до нерухомості, тоді як для інвестицій важливими стають інші критерії.
Зокрема, під час купівлі квартири на етапі будівництва для подальшого перепродажу ключове значення має надійність забудовника та його здатність вчасно завершити проєкт із належною якістю.
Для тих, хто розглядає нерухомість як джерело пасивного доходу, експерти радять звернути увагу на колівінги — це новий формат житла, який лише починає розвиватися в Україні. На їхню думку, у майбутньому він може частково замінити традиційний економклас.
«Якщо ти хочеш отримувати пасивний дохід і зараз, то я би рекомендував звернути саме на готові продукти, тобто оці колівінги, де житло здається з оздобленням безпосередньо, де оператор візьме його в роботу, він буде займатися наймом, обслуговуванням, експлуатацією», — зазначають експерти.

Які регіони найпривабливіші для інвестицій

Серед найперспективніших напрямків для інвестицій фахівці називають західні області України та невеликі міста, де останніми роками зросла ділова активність.
Зокрема, увагу інвесторів привертають міста Закарпаття та Прикарпаття, а також населені пункти, поруч з якими створюються індустріальні парки.
Високий попит зберігається у Києві, Львові, Івано-Франківську, Ужгороді та Вінниці.
Більше деталей дивіться у новому відео:
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїНерухомістьЖитлова нерухомість
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems