Яке житло найвигідніше для інвестицій: відповідь експертів

Куди інвестувати в нерухомість

Ринок нерухомості України у 2026 році переживає період, який експерти називають «крахом ілюзій». Покупець більше не живе емоціями чи глянцевими картинками фасадів — тепер усім керує жорстка логіка, прорахунок ризиків та безпекові виклики.

У новому відео власник та СЕО архітектурної компанії Archimatika Дмитро Васильєв та засновник Inzhur REIT Андрій Журжій без прикрас розбирають нові правила гри в українському девелопменті, оцінюють ліквідність житла на роки вперед та аналізують найпривабливіші регіони для вкладення капіталу.

Який клас житла обрати під свої потреби

Експерти зазначають, що вибір житла залежить від мети покупки. Для власного проживання покупці висувають одні вимоги до нерухомості, тоді як для інвестицій важливими стають інші критерії.

Зокрема, під час купівлі квартири на етапі будівництва для подальшого перепродажу ключове значення має надійність забудовника та його здатність вчасно завершити проєкт із належною якістю.

Для тих, хто розглядає нерухомість як джерело пасивного доходу, експерти радять звернути увагу на колівінги — це новий формат житла, який лише починає розвиватися в Україні. На їхню думку, у майбутньому він може частково замінити традиційний економклас.

«Якщо ти хочеш отримувати пасивний дохід і зараз, то я би рекомендував звернути саме на готові продукти, тобто оці колівінги, де житло здається з оздобленням безпосередньо, де оператор візьме його в роботу, він буде займатися наймом, обслуговуванням, експлуатацією», — зазначають експерти.

Які регіони найпривабливіші для інвестицій

Серед найперспективніших напрямків для інвестицій фахівці називають західні області України та невеликі міста, де останніми роками зросла ділова активність.

Зокрема, увагу інвесторів привертають міста Закарпаття та Прикарпаття, а також населені пункти, поруч з якими створюються індустріальні парки.

Високий попит зберігається у Києві, Львові, Івано-Франківську, Ужгороді та Вінниці.

