Де в Україні найдешевше та найдорожче орендувати квартиру (інфографіка)

У травні Київ знову очолив рейтинг регіонів за вартістю оренди житла. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в столиці становила 26 тис. грн на місяць, що на 13% більше порівняно з квітнем. Найдоступніше житло пропонували в Чернігівській та Запорізькій областях, де середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 6 тис. грн на місяць.
У травні спостерігалось стрімке зростання кількості оголошень про оренду житла.
Найбільший ріст відбувся у таких областях:
Сумській (+650%);
Чернігівській (+442%);
Кіровоградській (+213%);
Житомирській (+159%).
Ціни
У травні 2026-го Київ знову очолив список за вартістю оренди: за однокімнатну квартиру потрібно віддати 26 тис. грн, це на 13% більше у порівнянні з минулим місяцем.
На Закарпатті ціна дещо знизилась і становила 22,5 тис. грн. Також у травні значне подорожчання оренди відбулося в Сумській області — +165%, таким чином середня вартість за однокімнатну квартири сягнула 14,6 тис. грн.
Найдешевше житло у Чернігівській та Запорізькій областях: однокімнатна квартира в середньому коштує 6 тис. грн за місяць.
У столиці найдорожча оренда в Печерському районі — 35 тис. грн (+13% порівняно з квітнем), найдешевша у Деснянському — 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.
Попит
У травні інтерес до оренди помітно зріс в Івано-Франківській (+63%), Львівській (+22%) та Закарпатській (+20%) областях.
Значне падіння попиту спостерігалось у Херсонській (-34%), Кіровоградській (-14%), Харківській (-13%) та Черкаській (-11%) областях.
Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів у Миколаївській області: у середньому на 1 оголошення припадає 9 орендарів. У Києві — 3 орендарі на 1 оголошення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Україні готують запуск програми, яка має забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. Ініціатива передбачає, що громади зможуть викуповувати вільні будинки та передавати їх переселенцям для проживання на умовах соціальної оренди.