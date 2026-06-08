Де в Україні найдешевше та найдорожче орендувати квартиру (інфографіка) Сьогодні 13:01 — Нерухомість

Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю потенційних орендарів зафіксували в Миколаївській області

У травні Київ знову очолив рейтинг регіонів за вартістю оренди житла. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в столиці становила 26 тис. грн на місяць, що на 13% більше порівняно з квітнем. Найдоступніше житло пропонували в Чернігівській та Запорізькій областях, де середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 6 тис. грн на місяць.

Про це свідчать дані аналітики Dim.ria

Пропозиція

У травні спостерігалось стрімке зростання кількості оголошень про оренду житла.

Найбільший ріст відбувся у таких областях:

Сумській (+650%);

Чернігівській (+442%);

Кіровоградській (+213%);

Житомирській (+159%).

Ціни

У травні 2026-го Київ знову очолив список за вартістю оренди: за однокімнатну квартиру потрібно віддати 26 тис. грн, це на 13% більше у порівнянні з минулим місяцем.

На Закарпатті ціна дещо знизилась і становила 22,5 тис. грн. Також у травні значне подорожчання оренди відбулося в Сумській області — +165%, таким чином середня вартість за однокімнатну квартири сягнула 14,6 тис. грн.

Порівняння цін у травні 2026 року до квітня 2026, Інфографіка: Dim. ria

Найдешевше житло у Чернігівській та Запорізькій областях: однокімнатна квартира в середньому коштує 6 тис. грн за місяць.

Порівняння цін у травні 2026 року до травня 2025, Інфографіка: Dim. ria

У столиці найдорожча оренда в Печерському районі — 35 тис. грн (+13% порівняно з квітнем), найдешевша у Деснянському — 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.

Ціни в Києві, Інфографіка: Dim. ria

Попит

У травні інтерес до оренди помітно зріс в Івано-Франківській (+63%), Львівській (+22%) та Закарпатській (+20%) областях.

Значне падіння попиту спостерігалось у Херсонській (-34%), Кіровоградській (-14%), Харківській (-13%) та Черкаській (-11%) областях.

Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів у Миколаївській області: у середньому на 1 оголошення припадає 9 орендарів. У Києві — 3 орендарі на 1 оголошення.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що в Україні готують запуск програми, яка має забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. Ініціатива передбачає, що громади зможуть викуповувати вільні будинки та передавати їх переселенцям для проживання на умовах соціальної оренди.

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