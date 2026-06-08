0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де в Україні найдешевше та найдорожче орендувати квартиру (інфографіка)

Нерухомість
93
Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю потенційних орендарів зафіксували в Миколаївській області
Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю потенційних орендарів зафіксували в Миколаївській області
У травні Київ знову очолив рейтинг регіонів за вартістю оренди житла. Середня вартість оренди однокімнатної квартири в столиці становила 26 тис. грн на місяць, що на 13% більше порівняно з квітнем. Найдоступніше житло пропонували в Чернігівській та Запорізькій областях, де середня вартість оренди однокімнатної квартири становила 6 тис. грн на місяць.
Про це свідчать дані аналітики Dim.ria.

Пропозиція

У травні спостерігалось стрімке зростання кількості оголошень про оренду житла.
Найбільший ріст відбувся у таких областях:
  • Сумській (+650%);
  • Чернігівській (+442%);
  • Кіровоградській (+213%);
  • Житомирській (+159%).

Ціни

У травні 2026-го Київ знову очолив список за вартістю оренди: за однокімнатну квартиру потрібно віддати 26 тис. грн, це на 13% більше у порівнянні з минулим місяцем.
На Закарпатті ціна дещо знизилась і становила 22,5 тис. грн. Також у травні значне подорожчання оренди відбулося в Сумській області — +165%, таким чином середня вартість за однокімнатну квартири сягнула 14,6 тис. грн.
Порівняння цін у травні 2026 року до квітня 2026, Інфографіка: Dim. ria
Порівняння цін у травні 2026 року до квітня 2026, Інфографіка: Dim. ria
Найдешевше житло у Чернігівській та Запорізькій областях: однокімнатна квартира в середньому коштує 6 тис. грн за місяць.
Порівняння цін у травні 2026 року до травня 2025, Інфографіка: Dim. ria
Порівняння цін у травні 2026 року до травня 2025, Інфографіка: Dim. ria
У столиці найдорожча оренда в Печерському районі — 35 тис. грн (+13% порівняно з квітнем), найдешевша у Деснянському — 10 тис. грн за однокімнатну квартиру.
Ціни в Києві, Інфографіка: Dim. ria
Ціни в Києві, Інфографіка: Dim. ria

Попит

У травні інтерес до оренди помітно зріс в Івано-Франківській (+63%), Львівській (+22%) та Закарпатській (+20%) областях.
Значне падіння попиту спостерігалось у Херсонській (-34%), Кіровоградській (-14%), Харківській (-13%) та Черкаській (-11%) областях.
Найбільший розрив між кількістю пропозицій та кількістю шукачів у Миколаївській області: у середньому на 1 оголошення припадає 9 орендарів. У Києві — 3 орендарі на 1 оголошення.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Україні готують запуск програми, яка має забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. Ініціатива передбачає, що громади зможуть викуповувати вільні будинки та передавати їх переселенцям для проживання на умовах соціальної оренди.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьОренда житлаКвартира
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems