Для ВПО готують нову житлову програму «Будиночки в селі»

В Україні готують запуск програми, яка має забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. Ініціатива передбачає, що громади зможуть викуповувати вільні будинки та передавати їх переселенцям для проживання на умовах соціальної оренди.
У 2026 році планується придбати близько 1 000 будинків. Гранична вартість одного об’єкта становитиме до 500 тис. грн.
Важливою умовою реалізації програми є наявність базової інфраструктури в громадах — доступу до медицини, освіти, транспорту та роботи. Наразі в регіонах триває відбір сімей і пошук відповідних будинків.
На першому етапі житло не передаватимуть у приватну власність ВПО, однак у майбутньому уряд не виключає можливості запровадження такого механізму.
Раніше про цю ініціативу повідомляла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.