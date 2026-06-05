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Для ВПО готують нову житлову програму «Будиночки в селі»

Нерухомість
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Будинки в селі
Будинки в селі
В Україні готують запуск програми, яка має забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості. Ініціатива передбачає, що громади зможуть викуповувати вільні будинки та передавати їх переселенцям для проживання на умовах соціальної оренди.
Про це розповів народний депутат Павло Фролов.

Як працюватиме програма та хто зможе отримати житло

  • У межах програми переселенці самостійно обиратимуть житло, яке після оформлення переходить у комунальну власність громади.
  • Проживання буде безкоштовним, однак люди сплачуватимуть лише комунальні послуги.
Пріоритет надаватимуть людям старшого віку, особам з інвалідністю та сім’ям з дітьми.
У 2026 році планується придбати близько 1 000 будинків. Гранична вартість одного об’єкта становитиме до 500 тис. грн.
Важливою умовою реалізації програми є наявність базової інфраструктури в громадах — доступу до медицини, освіти, транспорту та роботи. Наразі в регіонах триває відбір сімей і пошук відповідних будинків.
На першому етапі житло не передаватимуть у приватну власність ВПО, однак у майбутньому уряд не виключає можливості запровадження такого механізму.
Раніше про цю ініціативу повідомляла прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВПОЖитлова нерухомістьПереселенці
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