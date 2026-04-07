Які ціни на будинки в Києві та передмісті у квітні 2026 року (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Ціна на будинки у квітні 2026 року

Нині великий попит саме на будинки, як в передмісті, так і в столиці, адже після важкої зими в мегаполісі багато людей вирішили виїхати за межі міста.

То ж ми детально розібрали, де дешевше придбати, а де дорожче, та від чого це залежить, вивчивши інфографіку ЛУН.

Ціни на будинки в передмісті Києва

Станом на 6 квітня медіанна ціна будинків на вторинці під Києвом (до 50 км) становить від 150 до 900 тисяч доларів, залежно від місця розташування.

Найдорожчі пропозиції 900 тис. дол — у Козині та Плютах — 870 тис. доларів (на південному напрямку).

В Лісниках та Лебедівці будининк на вторинці котшують від 600 тис. дол до 418 тис. дол відповідно.

Найдешевше будинок можна придбати в Гнідині (150 тис.), Софіївській Борщагівці (150 тис. дол) та Крюкіщині (160 тис. дол).

До прикладу, у Вишгороді приватний будинок вам, в середньому, обійдеться 163 тис. доларів.

Інфографіка ЛУН

Київська область

В області ціни найдешевше купити можна в Білоцерківсьму районі — 35 тис. дол та Броварському районі — 85 тис. доларів.

Інфографіка ЛУН

Ціна на будинка в Києві

При цьому середня ціна на будинок у Києві 215 тис. дол. залежно від району та розташування.

Традиційно найдорожчі будинки на Печерську від 1 млн доларів, за ним слідує Голосієвський район — 420 тис. доларів за будинок, та Оболонський — 330 тис. дол.

Найдешевше будинки на вторинці можна придбати в Дніпровсьмоу районі — 152 тис. дол.

Інфографіка ЛУН

Як бачимо з інфографіки, зростання ціни за рік на 7,5%, хоча за місяць ціна просіла на 2%.

Інфографіка ЛУН

Нагадаємо, при купівлі нерухості багатьох потенційних покупців відлякує близькість підстанцій, об’єктів критичної інфраструктури чи військового призначення. Якщо раніше рішення про придбання будинку часто ухвалювалося досить швидко, то зараз люди підходять до цього питання набагато обережніше. На думку експертів, нині підвищеним попитом користується заміська нерухомість у котеджних містечках або імпровізованих «кооперативах», де є охорона, своя комунальна служба і хоча б мінімальна інфраструктура: магазини, дитячі майданчики тощо.

Водночас у порівняно недорогих котеджних містечках щомісячна плата за охорону, прибирання території, «загальні витрати» становить до 8−10 тис. грн для власників таунхасів та дуплексів, та 10−12 тис. — для власників окремих будинків і це приблизно на третину вище, ніж рік тому, зазначають експерти.

