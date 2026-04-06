Автономність замість виду із вікна: яке житло нині вибирають покупці Сьогодні 08:03 — Нерухомість

Нині покупців на ринку нерухомості цікавлять не лише напрямки та бюджети. За словами експертів, люди дедалі частіше ставлять питання про автономність будинку або можливість її створити.

Про це йдеться у статті Мінфіну , ми вибрали основне.

Важливі чинники

При виборі заміської нерухомості дуже важливою є безпека. При цьому дедалі частіше покупці оцінюють не весь напрямок загалом, а конкретну локацію у найближчому радіусі біля будинку.

Наприклад, дехто не хоче купувати будинки у безпосередній близькості біля ГЕС у Вишгороді, але охоче селиться по сусідству, скажімо, у Нових Петрівцях.

«Червоні лінії»

Багатьох потенційних покупців відлякує близькість підстанцій, об’єктів критичної інфраструктури чи військового призначення.

«Змінилася й поведінка покупців. Якщо раніше рішення про придбання будинку часто ухвалювалося досить швидко, то зараз люди підходять до цього питання набагато обережніше. Один і той самий покупець може подивитися 10−15 об’єктів, перш ніж зробити остаточний вибір. Порівнюють напрямки, інфраструктуру, інженерні системи та витрати на утримання. Будинок дедалі частіше сприймається, як довгостроковий «життєвий проєкт», — каже експерт Луханіна.

На що є попит

Нині підвищеним попитом користується заміська нерухомість у котеджних містечках або імпровізованих «кооперативах», де є охорона, своя комунальна служба і хоча б мінімальна інфраструктура (магазин, дитячий майданчик тощо).

Але при цьому платіжки за проживання у таких «закритих соціумах» стрімко зростають. Скажімо, навіть у порівняно недорогих котеджних містечках щомісячна плата за охорону, прибирання території, «загальні витрати» (сюди може входити, наприклад, включення генератора на насос для централізованого водопостачання тощо) становить до 8−10 тис. грн для власників таунхасів та дуплексів, та 10−12 тис. — для власників окремих будинків. Це приблизно на третину вище, ніж рік тому.

У елітних містечках цінник «за обслуговування» може досягати $500 на місяць і вище. І це без урахування витрат на електроенергію та опалення, за які власники розраховуються безпосередньо з постачальниками послуг.

«Тому деякі покупці, навіть маючи в своєму розпорядженні потрібну суму для придбання невеликого будинку в котеджному містечку, в результаті все ж таки приймають рішення оселитися на звичайній сільській вулиці, побоюючись, що в якийсь момент можуть просто не осилити платіжки, що підвищуються, за життя в котеджному містечку», — кажуть експерти.

