Автономність замість виду із вікна: яке житло нині вибирають покупці

Нині покупців на ринку нерухомості цікавлять не лише напрямки та бюджети. За словами експертів, люди дедалі частіше ставлять питання про автономність будинку або можливість її створити.
Про це йдеться у статті Мінфіну, ми вибрали основне.

Важливі чинники

При виборі заміської нерухомості дуже важливою є безпека. При цьому дедалі частіше покупці оцінюють не весь напрямок загалом, а конкретну локацію у найближчому радіусі біля будинку.
Наприклад, дехто не хоче купувати будинки у безпосередній близькості біля ГЕС у Вишгороді, але охоче селиться по сусідству, скажімо, у Нових Петрівцях.

«Червоні лінії»

Багатьох потенційних покупців відлякує близькість підстанцій, об’єктів критичної інфраструктури чи військового призначення.
«Змінилася й поведінка покупців. Якщо раніше рішення про придбання будинку часто ухвалювалося досить швидко, то зараз люди підходять до цього питання набагато обережніше. Один і той самий покупець може подивитися 10−15 об’єктів, перш ніж зробити остаточний вибір. Порівнюють напрямки, інфраструктуру, інженерні системи та витрати на утримання. Будинок дедалі частіше сприймається, як довгостроковий «життєвий проєкт», — каже експерт Луханіна.

На що є попит

Нині підвищеним попитом користується заміська нерухомість у котеджних містечках або імпровізованих «кооперативах», де є охорона, своя комунальна служба і хоча б мінімальна інфраструктура (магазин, дитячий майданчик тощо).
Але при цьому платіжки за проживання у таких «закритих соціумах» стрімко зростають. Скажімо, навіть у порівняно недорогих котеджних містечках щомісячна плата за охорону, прибирання території, «загальні витрати» (сюди може входити, наприклад, включення генератора на насос для централізованого водопостачання тощо) становить до 8−10 тис. грн для власників таунхасів та дуплексів, та 10−12 тис. — для власників окремих будинків. Це приблизно на третину вище, ніж рік тому.
У елітних містечках цінник «за обслуговування» може досягати $500 на місяць і вище. І це без урахування витрат на електроенергію та опалення, за які власники розраховуються безпосередньо з постачальниками послуг.
«Тому деякі покупці, навіть маючи в своєму розпорядженні потрібну суму для придбання невеликого будинку в котеджному містечку, в результаті все ж таки приймають рішення оселитися на звичайній сільській вулиці, побоюючись, що в якийсь момент можуть просто не осилити платіжки, що підвищуються, за життя в котеджному містечку», — кажуть експерти.
Раніше Finance.ua писав, для ринку нерухомості України останні чотири роки стали періодом найбільшої турбулентності в історії. Особливо це стосується великих прифронтових міст — Дніпра, Харкова, Запоріжжя та Херсона. Як змінювалася вартість житла від довоєнного спокою до реалій березня 2026 року, читайте у матеріалі Finance.ua.

Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
