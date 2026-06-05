Як легально здавати житло в оренду та не отримати штраф Сьогодні 17:04 — Нерухомість

Орендар у квартирі

Отримуєте гроші за оренду квартири й вважаєте, що про це ніхто не дізнається? Усе це може обернутися штрафами та претензіями від податкової. У 2026 році контроль за ринком оренди посилюється, тому розповідаємо, що треба знати і які податки сплачувати.

Які податки потрібно сплачувати з оренди житла

Здача квартири в оренду для багатьох українців стала важливим джерелом додаткового доходу. Однак разом із прибутком власники житла отримують і податкові зобов’язання.

як фізична особа, а не підприємець, отриманий дохід підлягає оподаткуванню. У податковій наголошують : якщо власник здає квартиру, будинок чи іншу нерухомістьотриманий дохід підлягає оподаткуванню.

У такому разі необхідно сплачувати:

18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% військового збору.

Таким чином загальне податкове навантаження становить 23% від суми орендного доходу.

Для цього потрібно подати річну декларацію про майновий стан і доходи до 1 травня року, що настає після звітного. Сплатити нараховані податки необхідно до 1 серпня. Подати декларацію можна онлайн через Електронний кабінет платника податків

Також важливо укладати письмовий договір оренди. Він підтверджує законність відносин між власником і орендарем та допомагає уникнути суперечок і проблем під час перевірок.

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Коли оренда може вважатися підприємницькою діяльністю

Окремі правила діють для тих, хто систематично здає житло подобово або через онлайн-платформи на кшталт Booking.com.

У такому випадку податкова може розцінити діяльність як підприємницьку. Тоді може виникнути необхідність зареєструватися як ФОП і сплачувати податки за правилами обраної системи оподаткування.

Наприклад, для ФОП третьої групи на спрощеній системі передбачено сплату 5% від доходу, а також єдиного соціального внеску. У 2026 році мінімальний розмір ЄСВ становить 1902,34 грн на місяць.

Якщо ж податкова встановить факт несплати податків або неподання декларації, власнику житла можуть загрожувати:

штраф у розмірі 25% від суми податкового зобов’язання, а за повторне порушення — 50%;

пеня за прострочення платежів;

адміністративний штраф до 850 грн.

У податковій наголошують, що офіційне декларування доходів від оренди не лише дозволяє виконати вимоги законодавства, а й забезпечує додатковий правовий захист самого орендодавця.

Раніше ми повідомляли, що в Україні планують взятися за регуляцію ринку оренди нерухомості, щоб він став більш прозорим і зрозумілим для всіх учасників. І йдеться не лише про податки, а й про правила гри: стандарти житла, захист орендарів і передбачувані умови співпраці. Детально про проблеми на ринку оренди та як планують з ними боротися — розповіли тут.

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