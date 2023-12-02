Як укладати договір оренди квартири, щоб не потрапити до лап шахраїв — Finance.ua

Як укладати договір оренди квартири, щоб не потрапити до лап шахраїв Сьогодні 10:11 — Особисті фінанси

Як укладати договір оренди квартири, щоб не потрапити до лап шахраїв

Нерідко українці, шукаючи житло в оренду, потрапляють до пасток шахраїв. Наприклад, квартира або будинок може здаватися навіть без згоди власника, належати комусь іншому або бути в іпотеці. Як же убезпечити себе, аби не влетіти в копієчку? Розповіли фахівці « Юридичного порадника для ВПО ».

Правильно оформлений договір оренди матиме переваги як для орендаря, так і для орендодавця.

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Договір закріпить чіткі умови оренди (строк оренди, стан орендованого житла, розмір орендної плати, порядок припинення договору). А для орендаря надасть можливість претендувати на отримання податкової знижки на оренду житла або субсидії за місцем фактичного проживання.

Що має бути у договорі

ПІБ та адреси сторін

«Можна вказати і паспортні дані, але це не є суворою вимогою», — наголошують юристи.

Об'єкт оренди

Обов’язково прописати, чи здається квартира, кімната, житловий будинок або його частина тощо.

Дата укладання договору та термін, на який він укладається

Важливо також вказати спосіб продовження договору та його припинення. Наприклад, договір продовжується автоматично, якщо за місяць до дати закінчення договору жодна зі сторін не виявила бажання припинити договір, або інший варіант.

Розмір та порядок оплати

Рекомендуємо докладно прописати, яким чином відбуватиметься оплата: на банківський рахунок чи готівкою. У разі оплати безготівково — зберігайте виписки чи квитанції, оплачуючи готівкою — складіть додаток до договору або акт-прийому передачі довільної форми чи розписки.

Порядок здійснення комунальних платежів

Потрібно вказати, хто саме та в які терміни їх сплачує.

Питання страхового депозиту та його повернення

Страховий депозит — це сума, яку ви передаєте орендодавцю разом із першим внеском за оренду «в рахунок останнього місяця». Для орендодавця він гарантує цілісність квартири та майна всередині. Тобто якщо, наприклад, будуть зламані меблі або техніка, при виїзді з цього депозиту утримають вартість завданих збитків. З нього ж утримають борги за неоплачені комунальні послуги чи орендні платежі.

Акт прийому-передачі

У ньому потрібно докладно описати стан квартири, вказати, які в ній є речі та як вони виглядають.

Чому потрібно перевіряти документи на житло

Перед укладенням договору слід перевірити документи на житло — «особливо, якщо ціна оренди занадто низька». Річ у тім, що орендодавці можуть приховати ті чи інші важливі відомості, що в майбутньому може спричинити проблеми. Найчастіше ж, за даними юристів, приховувати намагаються, що:

квартира (будинок) здається без згоди власника;

житло належить іншим особам;

житло знаходиться в іпотеці;

квартира чи будинки перебувають під арештом;

документи на власність оформлені неналежним чином чи взагалі відсутні.

«Також орендодавець має пред’явити документ, що засвідчує його особу», — наголошують юристи.

При цьому, зазначають вони, документами, що підтверджують право власності на житло, можуть бути:

витяг з єдиного реєстру нерухомого майна;

свідоцтво про право власності/про право на спадщину;

договір купівлі-продажу/дарування тощо.

Витяг з реєстру прав на нерухоме майно, до речі, можна зробити самостійно . У ній орендар побачить усіх власників житла, а також отримає інформацію, чи накладено арешт на житло.

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«Якщо житло має кілька власників, кожен співвласник особисто підписує договір оренди або видає іншому власнику нотаріальну довіреність на розпорядження спільним майном. Якщо житло набуте в шлюбі, необхідна згода другого з подружжя на здачу його в оренду», — підкреслюють юристи.

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