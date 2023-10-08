Оренда та купівля квартири: як війна змінює ринок нерухомості в регіонах України — Finance.ua

Оренда та купівля квартири: як війна змінює ринок нерухомості в регіонах України Сьогодні 09:48 — Нерухомість

Оренда та купівля квартири: як війна змінює ринок нерухомості в регіонах України

Війна на території України суттєво змінила динаміку нерухомості в різних регіонах країни, зробивши її менш стабільною та непередбачуваною.

Про це пише Інститут аналітики та адвокації.

«Повномасштабне вторгнення призвело до загального зниження попиту на житло, особливо в регіонах, що прилягають до зони конфлікту. Зниження попиту створило надлишок житла, що призвело до падіння цін на нерухомість. Це змушує власників та забудовників змагатися за обмежену кількість покупців», — сказано в повідомленні.

Оренда квартир

Найбільших змін зазнав вторинний ринок нерухомості. Замість того, щоб продати квартиру чи будинок, люди почали здавати їх в оренду через те, що пріоритети покупців змінилися. Звісно, був великий попит на дешеву оренду квартир, тож не рідкісними були випадки, коли квартири здавались за вартість комунальних послуг.

Перша хвиля міграції призвела до раптового попиту на житло у регіонах, які знаходяться далеко від зони бойових дій. Наприклад, у деяких регіонах Закарпаття житла для оренди критично бракувало — як квартир, так і готельних номерів.

Така ситуація напряму вплинула на ціни, які зросли удвічі порівняно з передвоєнними цифрами. Наприклад, якщо у січні 2022 року однокімнатну квартиру у Львові можна було орендувати за 7 000 гривень, навесні ціна піднялася до понад 10 000 гривень, а ближче до літа — до 15 000 гривень. У грудні середня вартість однокімнатних квартир становила 16 250 гривень на місяць.

Так, переселенців приймали не тільки західні регіони. Наприклад, люди переїжджали з Києва, Чернігова та Сум до Черкас, Вінниці та Хмельницького. Жителі сходу орендували квартири у Полтаві, Дніпрі та Запоріжжі.

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Попит на квартири-студії також зменшився, бо вони не завжди відповідали принципу «дві стіни» — у них, зазвичай, крім ванної, не було де сховатися. Зараз більш популярними є квартири для сімей із дітьми або тваринами.

iaa.org.ua

Купівля квартир

Навесні 2022 року вторинний ринок житла практично не існував через те, що реєстри нерухомості були закриті. Коли вони знову почали працювати, частину продажів становили угоди, які мали укластися ще в лютому, інші - випадки, коли власники майна були вимушені продати своє житло за низькими цінами через фінансові труднощі або через песимістичні прогнози на майбутнє.

Влітку діяли обмеження, згідно з якими продати житло можна було лише через нотаріуса, який територіально перебував в області реєстрації нерухомості. Також обов’язковою була присутність власника квартири, що суттєво обмежувало пропозицію.

На ринку нерухомості Києва помітно зменшилася кількість попиту. Весною в столиці залишилося менше 30% населення. На кінець 2022 року інтерес до купівлі квартири у Київській області становить 37% від лютневого, а попит на оренду повністю відновився лише у липні 2022 року.

Ціни на квартири в оголошеннях та пропозиціях рієлторів не поспішали знижуватись, більшість умов обговорювалися безпосередньо напряму між продавцем та покупцем.

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Згодом з’явилася державна програма доступного кредитування житла «єОселя», яка суттєво вплинула на ринок вторинки. Вона розповсюджуються лише на певні типи осель, певної площі і певної дати будівництва — лише квартири у багатоповерхівках, вік висотки не повинен перевищувати 10 років. Також під програму підпадає житло у стані будівництва з 20−30% готовності. Станом на кінець 2022 року, українці подали понад 15 000 заявок на отримання пільгових кредитів.

У січні 2023 року на порталі «Дія» знову з’явилась можливість отримати витяг з реєстру про нерухоме майно та підтвердження права власності на майно. Мінус одне обмеження для вторинного ринку.

iaa.org.ua

Висновки

Однією з основних змін, що сталися на ринку житла через війну, є ціни на нерухомість. Регіони, що знаходяться навколо зони конфлікту, відчули спад цін на житло. Попит на нерухомість у таких районах зменшився, оскільки багато людей були вимушені покинути свої домівки. Це призвело до надлишку нерухомості та зниження її вартості. З іншого боку, у регіонах, що віддалені від зони конфлікту, можна було спостерігати підвищення цін через зростання попиту на житло в безпечних районах.

Руйнування та пошкодження будівель та інфраструктури в зоні конфлікту призвели до необхідності їх відновлення та реконструкції. Це створює можливості для будівельних компаній та інвесторів. Водночас, цей процес також допоможе створити нові робочі місця та підтримати економіку деяких регіонів.

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