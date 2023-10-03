Програма єОселя: за рік пільгову іпотеку отримали понад 3,6 тисячі родин — Finance.ua

Програма єОселя: за рік пільгову іпотеку отримали понад 3,6 тисячі родин Сьогодні 11:45 — Нерухомість

Програма єОселя: за рік пільгову іпотеку отримали понад 3,6 тисячі родин

Програмі доступного кредитування від держави єОселя виповнився рік. За цей час 3 641 українська сім'я придбала житло за вигідними умовами.

Про це повідомляється на сайті «Дія».

«Послуга єОселя в Дії повністю змінила підхід до отримання іпотеки. Замість походів до банків, заповнення десятків полів у заявах та збирання довідок потрібно зробити всього кілька кліків у застосунку. Наприклад, завдяки єОселі військові можуть подати заявку, де б вони не перебували. Один із подружжя заповнює заявку в Дії, а інший — засвідчує її цифровим підписом у застосунку. Вже 3 641 родина змогла отримати нове житло завдяки єОселі», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Від початку запуску програми через банки-партнери видали іпотечних кредитів на майже 5,2 мільярда гривень.

Найбільше квартир купили в Києві та області, а також на Рівненщині, Волині й Чернігівщині. Нещодавно перші кредити видали в Харкові, Запоріжжі та Миколаєві.

«Понад 70% тих, хто отримав пільгові іпотечні кредити, — родини військовослужбовців. Та нашою метою було зробити іпотеку доступною не лише для пільгових категорій, а й для всіх громадян. І з 1 серпня в Україні таки запрацювала масова іпотека. Сьогодні кредит під 7% річних можуть узяти всі українці, які не мають власного житла або воно менше ніж 52,5 м.кв. на особу плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сімʼї. І те, як багато українців беруть іпотеку, — найкраще свідчення віри людей у перемогу», — зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

Нещодавно Уряд розширив фінансування за програмою. Тепер скористатися вигідними іпотечними умовами у 2023 році загалом зможуть близько 10 тисяч сімей.

Довідка Finance.ua:

єОселя запрацювала 1 жовтня 2022 року. На першому етапі програма була доступна лише для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів та науковців, які працюють у державному й комунальному секторах.

з 1 серпня єОселя масштабувалася — пільговий кредит на квартиру став доступний для ветеранів війни та членів їхніх сімей; учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни; членів сім'ї загиблих військових; внутрішньо переміщених осіб, а також для всіх українців, які не мають власного житла.

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