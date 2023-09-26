Держпрограму «єОселя» продовжать і 2024 року: скільки ще родин отримають шанс на нове житло — Finance.ua

Держпрограму «єОселя» продовжать і 2024 року: скільки ще родин отримають шанс на нове житло Сьогодні 19:01 — Кредит&Депозит

Держпрограму «єОселя» продовжать і 2024 року: скільки ще родин отримають шанс на нове житло

В Мінекономіки розказали про масштабування доступної іпотеки і кількість виданих житлових кредитів.

Український уряд планує продовжити 2024 року державну програму іпотечного кредитування «єОселя». При цьому кількість родин, які мають шанс придбати житло на пільгових умовах, може перевищити 10 тисяч.

Цей прогноз в інтерв'ю «Телеграфу» дала заступниця міністра економіки України Надія Бігун. Так вона прокоментувала внесений у Верховну Раду проєкт Державного бюджету-2024 і фінансування деяких урядових програм.

«По „єОселі“ вже видано понад три тисячі іпотечних кредитів. Тобто 3 тис. родин змогли покращити свої житлові умови. А з 1 серпня 2023 року „єОселю“ ми масштабували на масове кредитування. Якщо до цього були тільки пільгові категорії (і пільгова категорія могла під 3% взяти іпотечний кредит), то зараз під 7% — вже будь-хто, у кого є недостатні житлові умови. Тобто, якщо у родини менше, аніж 52,5 кв. м на сім'ю, то можна звертатися по кредит. Мета на 2023-й — видати 10 тисяч кредитів до кінця року. Що ж стосується наступного року, поки KPI ще не встановлений, але я думаю, що буде більше, ніж цього», — зазначила урядовиця.

За її словами, на тлі фактично відсутності доступної іпотеки від комерційних банків програма «єОселя» стала свого роду мультиплікатором. Вона пояснила, що за інформацією девелоперів, 70% всіх дзвінків у відділи продаж забудовників надходить від клієнтів, які питають: «Працюють вони за програмою єОселя чи ні?»

«Тож програма „єОселя“ показує, що іпотека можлива. Це спонукає споживачів шукати для себе таку можливість. Не всі, напевно, куплять після подачі заявки за пільговим відсотком. Хтось, маючи гроші, придбає житло за свої кошти. Але це пожвавлює ринок, і в принципі всі девелопери нам кажуть, що „єОселя“ дуже класна програма, що її точно треба продовжувати, розширювати. Та й взагалі вони бачать великі перспективи за рахунок того, що потроху і ціни ростуть за рахунок цієї програми», — повідомила Бігун.

Що стримує розвиток програми

Заступниця міністра економіки уточнила, що стримуючим чинником для долучення більшої кількості забудовників до «єОселі» є запобіжник (встановлений державою) щодо права власності на придбану квартиру.

«Програма передбачає, що в неї по новій забудові входять лише ті забудовники, які продають за такою моделлю, коли майнові права по договору передають споживачу. На ринку первинної забудови є різні моделі передачі прав на майно. Перед запуском «єОселі» була дискусія, розуміючи ризики всіх цих моделей і переваги саме такої: «Я покупець, і коли підписую інвестиційний договір із забудовником, то майнові права на майбутню квартиру передають мені». Відтак обрали саме цю модель.

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Від забудовників, дійсно, десь можна чути, що програма не працює, у тому числі через те, що вони не хочуть по такій моделі працювати. Але це — державна політика. Тому сподіваюся, що більше забудовників виберуть нашу модель, і долучаться до програми", — пояснила вона і додала, що з часом до державного іпотечного проєкту можуть долучитися більше комерційних банків.

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