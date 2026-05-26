Кредитування підтримує зростання активів банків два роки поспіль — НБУ
- банки і далі нарощували портфель ОВДП, натомість обсяг депозитних сертифікатів зменшився на 26,1% за квартал;
- найшвидший приріст кредитів бізнесу показали приватні та іноземні банки, за строками погашення — кредити терміном понад три роки, за галузями — підприємства торгівлі, машинобудування (насамперед ОПК) та будівництва;
- зростання обсягу чистих гривневих кредитів населенню пожвавилося за рахунок незабезпечених позик, натомість зростання обсягу іпотечних та автокредитів уповільнилося;
- частка непрацюючих кредитів зменшилася до 12,9% як через списання значного обсягу старих NPL, так і завдяки приросту нового портфеля гарної якості;
- гривневі кредитні ставки для бізнесу знизилися до 15,1% річних, зокрема найнижчу середню ставку — 13,3% річних — надалі пропонували іноземні банки;
- сектор зберіг високу чисту процентну маржу та залишався операційно ефективним, водночас чистий прибуток банків за І квартал скоротився на третину через підвищену ставку податку на прибуток (50%).
- вклади у національній валюті — 1103,8 млрд грн (+30,4 млрд грн за квітень 2026 року);
- вклади в іноземній валюті — 583,5 млрд грн (+9,7 млрд грн за квітень 2026 року).
Скільки грошей зберігають українці в банках — свіжі дані
