Кредитування підтримує зростання активів банків два роки поспіль. Це один із висновків огляду банківського сектору за І квартал цього року.

Про це пише НБУ.

Приріст чистих гривневих кредитів бізнесу та населенню пришвидшився порівняно з попереднім кварталом, а в річному вимірі був близьким до третини.

Серед інших трендів банківського сектору аналітики виділили такі:

банки і далі нарощували портфель ОВДП, натомість обсяг депозитних сертифікатів зменшився на 26,1% за квартал;

найшвидший приріст кредитів бізнесу показали приватні та іноземні банки, за строками погашення — кредити терміном понад три роки, за галузями — підприємства торгівлі, машинобудування (насамперед ОПК) та будівництва;

зростання обсягу чистих гривневих кредитів населенню пожвавилося за рахунок незабезпечених позик, натомість зростання обсягу іпотечних та автокредитів уповільнилося;

частка непрацюючих кредитів зменшилася до 12,9% як через списання значного обсягу старих NPL, так і завдяки приросту нового портфеля гарної якості;

гривневі кредитні ставки для бізнесу знизилися до 15,1% річних, зокрема найнижчу середню ставку — 13,3% річних — надалі пропонували іноземні банки;

сектор зберіг високу чисту процентну маржу та залишався операційно ефективним, водночас чистий прибуток банків за І квартал скоротився на третину через підвищену ставку податку на прибуток (50%).

Про це До цього Finance.ua зазначав, що станом на 1 травня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб, включно з фізичними особами-підприємцями, у банках України становила 1 687,3 млрд грн. Це на 40,1 млрд грн більше, ніж місяцем раніше.Про це свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 травня 2026 року:

вклади у національній валюті — 1103,8 млрд грн (+30,4 млрд грн за квітень 2026 року);

(+30,4 млрд грн за квітень 2026 року); вклади в іноземній валюті — 583,5 млрд грн (+9,7 млрд грн за квітень 2026 року).

