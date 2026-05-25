Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 травня 2026 року:
вклади у національній валюті — 1103,8 млрд грн (+30,4 млрд грн за квітень 2026 року);
вклади в іноземній валюті — 583,5 млрд грн (+9,7 млрд грн за квітень 2026 року).
Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 травня 2026 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,2%. Сума їхніх вкладів склала 189,8 млрд грн.
На 1 травня 2026 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:
Розмір вкладу, грн.
Вкладники, %
Сума вкладів, %
до 10 грн.
40,24
0
від 10 до 200 000 грн.
57,67
26,34
від 200 000 до 600 000 грн.
1,42
20,78
від 600 000 до 1 000 000 грн.
0,32
10,51
від 1 000 000 до 2 000 000 грн.
0,21
12,7
від 2 000 000 до 4 000 000 грн.
0,09
10,38
від 4 000 000 до 5 000 000 грн.
0,02
2,84
понад 5 000 000 грн.
0,03
16,45
Всього
100
100
Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на директора департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитра Замотаєва писав, що після рішення НБУ залишити облікову ставку без змін середні ставки за гривневими депозитами для населення у травні, ймовірно, залишаться в межах 13−14,5% річних. Водночас окремі банки можуть пропонувати до 16% річних з урахуванням бонусів за відкриття вкладу.
За його словами, навіть якщо курс підніметься до 45 грн/дол., депозити у гривні все ще можуть дозволити не лише зберегти кошти, а й отримати дохід.
Як розповідав заступник голови Національного банку України Володимир Лепушинський, поточна дохідність облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на рівні 15−16% річних залежно від строку погашення перевищує як фактичну інфляцію, так і інфляційні очікування. З огляду на прогноз інфляції на кінець року на рівні 9,4%, цей інструмент залишається привабливим для інвесторів.