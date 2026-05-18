Українці частіше позичають гроші: кредитний бум у банках набирає обертів

Гроші в кредит

Темпи кредитування бізнесу та населення в Україні зберігаються на високому рівні.

Про це Про це свідчить оновлена оперативна статистика про основні показники діяльності банків України від НБУ.

Що показує статистика

Чисті гривневі кредити бізнесу (суб'єктам господарювання та небанківським фінансовим установам) у платоспроможних банках у квітні 2026 року збільшилися на 34% р/р, населенню — на 35% р/р.

Важливо: для коректної оцінки динаміки кредитування важливо аналізувати саме чисті кредити за наглядовою статистикою, адже валовий показник зменшився через списання у грудні 2025 року державними банками старих непрацюючих кредитів на понад 170 млрд грн (зазначений ефект і далі протягом року впливатиме на кредитну статистику), однак банки не знижували кредитної активності.

Оперативні дані також свідчать про продовження сталого зростання коштів на рахунках клієнтів.

Так, приріст обсягу гривневих коштів на рахунках фізичних осіб у банках у квітні залишився на рівні 20% р/р, бізнесу (суб'єктів господарювання та небанківських фінансових установ) — пришвидшився до 14% р/р.

У Нацбанку зауважили що оперативні дані надалі можуть бути уточнені відповідно до показників квартальної та річної звітності банків.

Довідка Finance.ua:

споживчий кредит — один із головних фінансових інструментів, який дозволяє громадянам отримати доступ до ресурсів і розв'язати нагальні питання, які постають перед ними.

також Finance.ua писав, що для фізичних осіб на період воєнного стану передбачено спрощені умови погашення кредитів у банках-банкрутах, які діятимуть до 31 серпня 2026 року.





