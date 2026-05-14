Бізнесу готують нову енергетичну програму — деталі

Максимальна сума кредиту – 23 млн євро
В Україні з 1 червня планують запустити нову програму підтримки енергетичних проєктів «Енергетика 10», в межах якої бізнес зможе отримати кредити до €23 млн строком на п’ять років під 10% річних.
Про це під час форуму Energy Finance заявив заступник гендиректора Національної установи розвитку Валерій Майборода.

Що відомо про програму

За його словами, нова програма стане розширенням чиного напрямку енергопідтримки в межах «5−7-9%», де максимальна сума фінансування наразі обмежена 250 млн грн.
«Максимальна сума кредиту буде складати до 23 млн євро на п’ять років», — повідомив Майборода.
Він уточнив, що позичальники також отримають 12 місяців відстрочки на погашення основної суми кредиту, а ставка становитиме 10% річних.
За словами представника Національна установа розвитку, уряд уже погодив критерії відбору проєктів спільно з Міністерством енергетики та Міністерством економіки.

Пріоритет і мета програми

Пріоритет надаватимуть проєктам із найвищою ефективністю для енергосистеми, зокрема підприємствам із прифронтових регіонів, а також компаніям, які вже мають земельні ділянки, технічні умови та дозволи на підключення до мережі.
«Найкраще буде, якщо підприємство вже закупило обладнання, але не встановило його», — зазначив Майборода.
Він пояснив, що в такому разі державна підтримка дозволить швидко профінансувати пусконалагоджувальні роботи та оперативно ввести потужності в експлуатацію.
Також одним із ключових критеріїв відбору стане собівартість виробництва мегавата — перевагу отримуватимуть проєкти з вищою ефективністю та швидшим запуском.
Майборода повідомив, що заявки планують збирати протягом двох місяців, після чого відбиратимуть найбільш пріоритетні проєкти. Участь у програмі зможуть брати всі банки-партнери державної програми «5−7-9%».
«Головне, щоб банк надав найбільш цікавий і пріоритетний проєкт», — підкреслив він.
За матеріалами:
Mind
КредитиЕнергетика
