В Україні з 1 червня планують запустити нову програму підтримки енергетичних проєктів «Енергетика 10», в межах якої бізнес зможе отримати кредити до €23 млн строком на п’ять років під 10% річних.

Про це під час форуму Energy Finance заявив заступник гендиректора Національної установи розвитку Валерій Майборода.

Що відомо про програму

За його словами, нова програма стане розширенням чиного напрямку енергопідтримки в межах «5−7-9%», де максимальна сума фінансування наразі обмежена 250 млн грн.

«Максимальна сума кредиту буде складати до 23 млн євро на п’ять років», — повідомив Майборода.

Він уточнив, що позичальники також отримають 12 місяців відстрочки на погашення основної суми кредиту, а ставка становитиме 10% річних.

За словами представника Національна установа розвитку, уряд уже погодив критерії відбору проєктів спільно з Міністерством енергетики та Міністерством економіки.

Пріоритет і мета програми

Пріоритет надаватимуть проєктам із найвищою ефективністю для енергосистеми, зокрема підприємствам із прифронтових регіонів, а також компаніям, які вже мають земельні ділянки, технічні умови та дозволи на підключення до мережі.

«Найкраще буде, якщо підприємство вже закупило обладнання, але не встановило його», — зазначив Майборода.

Він пояснив, що в такому разі державна підтримка дозволить швидко профінансувати пусконалагоджувальні роботи та оперативно ввести потужності в експлуатацію.

Також одним із ключових критеріїв відбору стане собівартість виробництва мегавата — перевагу отримуватимуть проєкти з вищою ефективністю та швидшим запуском.

Майборода повідомив, що заявки планують збирати протягом двох місяців, після чого відбиратимуть найбільш пріоритетні проєкти. Участь у програмі зможуть брати всі банки-партнери державної програми «5−7-9%».

«Головне, щоб банк надав найбільш цікавий і пріоритетний проєкт», — підкреслив він.

