За словами представника Національна установа розвитку, уряд уже погодив критерії відбору проєктів спільно з Міністерством енергетики та Міністерством економіки.
Пріоритет і мета програми
Пріоритет надаватимуть проєктам із найвищою ефективністю для енергосистеми, зокрема підприємствам із прифронтових регіонів, а також компаніям, які вже мають земельні ділянки, технічні умови та дозволи на підключення до мережі.
«Найкраще буде, якщо підприємство вже закупило обладнання, але не встановило його», — зазначив Майборода.
Він пояснив, що в такому разі державна підтримка дозволить швидко профінансувати пусконалагоджувальні роботи та оперативно ввести потужності в експлуатацію.
Також одним із ключових критеріїв відбору стане собівартість виробництва мегавата — перевагу отримуватимуть проєкти з вищою ефективністю та швидшим запуском.
Майборода повідомив, що заявки планують збирати протягом двох місяців, після чого відбиратимуть найбільш пріоритетні проєкти. Участь у програмі зможуть брати всі банки-партнери державної програми «5−7-9%».
«Головне, щоб банк надав найбільш цікавий і пріоритетний проєкт», — підкреслив він.